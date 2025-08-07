Orsi reivindicó el debate sobre el 1% más rico, pero reafirmó su apego al programa del FA

Consultado sobre la posibilidad de que el debate lo haya hecho cambiar de idea respondió que "por ahora no" y se refirió a "temas que sí están sobre la mesa", como el impuesto mínimo global. No obstante, enfatizó que "no vemos la necesidad de generar más impuestos".

Pobreza infantil

Sobre la disponibilidad de recursos para enfrentar la pobreza infantil, Orsi aseguró que el presupuesto ya prevé asignaciones para ese fin, aunque admitió que “capaz que no como todos quisiéramos”. Y añadió: “Vamos a tener recursos para cubrir todas las áreas de la economía y de la sociedad uruguaya teniendo las prioridades ahí donde las pusimos”.

El presidente recordó que el plan de gobierno contempla 63 prioridades, presentadas públicamente en Colonia, y que su administración no desistirá a ellas. Sin embargo, reconoció que el contexto puede condicionar los tiempos: “La coyuntura a veces manda”, afirmó, y mencionó que los datos sobre la situación fiscal “no estaban del todo completos” al inicio de su gestión.