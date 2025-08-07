El presidente Yamandú Orsi se refiró este jueves a la posibilidad de aplicar un impuesto del 1% sobre los patrimonios del 1% más rico de la población, propuesta que puso sobre la mesa el PIT-CNT, agitando el debate político a la interna del Frente Amplio (FA). Si bien reafirmó su postura contraria a la creación de nuevos tributos durante este período de gobierno, dejó la puerta abierta al debate: “No puedo decir ‘de esto no se habla más’”.
Orsi reivindicó el debate sobre el 1% más rico, pero reafirmó su apego al programa del FA
“Los programas no son corset, los programas son guía y sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover”, afirmó Orsi, al referirse a eventuales reformas tributarias.