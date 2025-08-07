Negro y Lubetkin al Parlamento por polémica de los pasaportes

El objetivo era igualar a ciudadanos nacidos en el extranjero con los nacidos en Uruguay. Sin embargo, esto generó problemas internacionales: Alemania no aceptó los nuevos pasaportes ni para estancias cortas, Francia suspendió visas para estancias largas, y Japón advirtió sobre posibles rechazos de ingreso.

La oposición criticó duramente la medida, calificándola de error y exigiendo la renuncia del canciller Mario Lubetkin.

El gobierno anunció el 30 de julio que volvería al formato anterior del pasaporte, reimprimiendo gratuitamente los 17.000 documentos emitidos desde abril.

Ministro Fratti será interpelado

En tanto, otro jerarca de gobierno que fue llamado al Parlamento, pero en régimen de interpelación, fue el ministro de Ganadería Alfredo Fratti. El motivo de la interpelación es la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de una estancia en Maria Dolores.

El miembro interpelante será el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.