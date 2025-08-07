Hacete socio para acceder a este contenido

Política pasaportes | Lubetkin | Fratti

En comisión

Negro y Lubetkin al Parlamento por polémica de los pasaportes

Luego de que cayera la citación de ambos ministros para la comisión del Senado, legislador nacionalista llamará a los jerarcas a comisión de Diputados.

Por Redacción Caras y Caretas

El diputado perteneciente al Partido Nacional Juan Martín Rodriguez, decidió citar a la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja a los ministros de Relaciones Exteriores e Interior, luego de la sucitada polémica de los pasaportes uruguayos, los cuales no fueron aceptados por algunos países provocó una marcha atrás del gobierno en relación a los mismos.

El pedido de Rodriguez de citar a Mario Lubetkin y Carlos Negro se da luego de que quedara sin efecto la convocatoria de los jerarcas a la comisión de asuntos internacionales del Senado. El legislador nacionalista planteará el llamado a comisión el próximo miércoles 13, día en el que se iba a efectuar la ida de los ministros a la comisión del Senado.

La polémica de los pasaportes

La polémica de los pasaportes uruguayos surgió en abril, cuando el gobierno implementó un nuevo diseño de pasaporte que eliminó el campo "Lugar de Nacimiento" y cambió "Nacionalidad" por "Nacionalidad/Ciudadanía", usando el código URY para todos los ciudadanos, naturales o legalizados.

El objetivo era igualar a ciudadanos nacidos en el extranjero con los nacidos en Uruguay. Sin embargo, esto generó problemas internacionales: Alemania no aceptó los nuevos pasaportes ni para estancias cortas, Francia suspendió visas para estancias largas, y Japón advirtió sobre posibles rechazos de ingreso.

La oposición criticó duramente la medida, calificándola de error y exigiendo la renuncia del canciller Mario Lubetkin.

El gobierno anunció el 30 de julio que volvería al formato anterior del pasaporte, reimprimiendo gratuitamente los 17.000 documentos emitidos desde abril.

Ministro Fratti será interpelado

En tanto, otro jerarca de gobierno que fue llamado al Parlamento, pero en régimen de interpelación, fue el ministro de Ganadería Alfredo Fratti. El motivo de la interpelación es la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de una estancia en Maria Dolores.

El miembro interpelante será el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

