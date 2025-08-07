El diputado perteneciente al Partido Nacional Juan Martín Rodriguez, decidió citar a la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja a los ministros de Relaciones Exteriores e Interior, luego de la sucitada polémica de los pasaportes uruguayos, los cuales no fueron aceptados por algunos países provocó una marcha atrás del gobierno en relación a los mismos.
En comisión
Negro y Lubetkin al Parlamento por polémica de los pasaportes
Luego de que cayera la citación de ambos ministros para la comisión del Senado, legislador nacionalista llamará a los jerarcas a comisión de Diputados.