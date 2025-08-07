Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sotelo | Perrone | Asamblea General

La coalición a pique

Fuertes acusaciones entre Sotelo y Perrone: "miserable" y "destructor" de Canal 5

Luego de la votación del integrante de la INDDHHH, los legisladores Perrone y Sotelo continuaron la polémica en redes sociales.

Por Redacción Caras y Caretas

Un debate parlamentario en la Asamblea General sobre la designación de cargos en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) escaló a un fuerte cruce de acusaciones entre legisladores, particularmente entre el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

Acusaciones de cuotismo y lobby

Gerardo Sotelo publicó: "¡Hay que tener rostro! El diputado Perrone que reclamó cuota política para su partido en la dirección de la INDDHH (hay al menos seis testigos) pretende reprocharnos que consiguiéramos 114 votos (98 por ciento de los presentes) en respaldo de Juan Miguel Petit, que no tiene militancia partidaria alguna". Sotelo se refirió a las supuestas exigencias de Perrone para obtener un cargo para Cabildo Abierto, contrastando esto con el amplio apoyo obtenido por el candidato Juan Miguel Petit, a quien describió como un profesional sin afiliación partidaria.

En el debate parlamentario Sotelo había señalado que "pretender empañar la trayectoria y los méritos de Petit era una tarea francamente miserable".

La respuesta de Perrone no se hizo esperar. En un mensaje también publicado en redes sociales, defendió su posición y lanzó nuevas acusaciones contra Sotelo. "Votaron reparto de cargos, apoyaron a un lobista parlamentario que en cárceles, no hizo nada", afirmó Perrone.

Además, insinuó que la molestia de Sotelo se debía a motivos personales relacionados con el trabajo en la dirección de Canal 5, una gestión que, según Perrone, el diputado Sotelo "no lo pudo terminar de destruir".

