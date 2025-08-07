Fuertes acusaciones entre Sotelo y Perrone: "miserable" y "destructor" de Canal 5

Acusaciones de cuotismo y lobby

Gerardo Sotelo publicó: "¡Hay que tener rostro! El diputado Perrone que reclamó cuota política para su partido en la dirección de la INDDHH (hay al menos seis testigos) pretende reprocharnos que consiguiéramos 114 votos (98 por ciento de los presentes) en respaldo de Juan Miguel Petit, que no tiene militancia partidaria alguna". Sotelo se refirió a las supuestas exigencias de Perrone para obtener un cargo para Cabildo Abierto, contrastando esto con el amplio apoyo obtenido por el candidato Juan Miguel Petit, a quien describió como un profesional sin afiliación partidaria.