Un debate parlamentario en la Asamblea General sobre la designación de cargos en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) escaló a un fuerte cruce de acusaciones entre legisladores, particularmente entre el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
La coalición a pique
Fuertes acusaciones entre Sotelo y Perrone: "miserable" y "destructor" de Canal 5
Luego de la votación del integrante de la INDDHHH, los legisladores Perrone y Sotelo continuaron la polémica en redes sociales.