Conozca dónde están los radares del Ministerio del Interior

El mapa que presentó el Ministerio del Interior permite conocer con precisión la ubicación de los radares de control de velocidad que tiene instalados la Policía Caminera instalados en cuatro de las rutas nacionales y zonas urbanas con mayor flujo vehicular.
Estos equipos de fiscalización electrónica, distribuidos estratégicamente en cinco puntos del país, operan de forma continua, registrando excesos de velocidad mediante imágenes, comunicaron desde el ministerio.
Todos los dispositivos están debidamente señalizados, informando la velocidad máxima permitida según la normativa vigente.
Ubicación de los radares
Ruta 1: Km 20 (Montevideo) y Km 118,500 (Canelones).
Ruta 5: Km 13,500 (Montevideo).
Ruta 7: Km 36 (Canelones).
Ruta 9: Km 88,500 (Maldonado).