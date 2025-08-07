Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad radares | rutas | Policía

Rutas 1, 5, 7 y 9

Conozca dónde están los radares del Ministerio del Interior

La Policía Caminera cuenta con cinco radares en las principales rutas nacionales y zonas urbanas de alto flujo vehicular.

Estos equipos de fiscalización electrónica, distribuidos estratégicamente en cinco puntos del país, operan de forma continua, registrando excesos de velocidad mediante imágenes, comunicaron desde el ministerio.

Todos los dispositivos están debidamente señalizados, informando la velocidad máxima permitida según la normativa vigente.

Ubicación de los radares

Mapa radares

Ruta 1: Km 20 (Montevideo) y Km 118,500 (Canelones).

Ruta 5: Km 13,500 (Montevideo).

Ruta 7: Km 36 (Canelones).

Ruta 9: Km 88,500 (Maldonado).

