ANII amplía el financiamiento para proyectos de investigación a cinco años

Financiamiento

El fondo representa una inversión total de 12 millones de dólares y está dirigido, en cuanto al liderazgo de los proyectos, a investigadores de los niveles 2 y 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La convocatoria recibió 80 proyectos. El presupuesto inicial permitía financiar 30, pero finalmente se decidió ampliar esa cifra a 35.

“Esto implicó una inversión adicional de más de un millón y medio de dólares”, indicó Brunini. La evaluación estableció categorías de alta, media y baja prioridad y, según explicó, los proyectos seleccionados abarcan distintas áreas del conocimiento.

Entre las propuestas aparecen investigaciones vinculadas a ciencias básicas, salud y ciencias médicas, ambiente, producción sostenible, historia y ciencias sociales. “Hay una diversidad bastante interesante”, sostuvo.

Uno de los componentes del fondo es el apoyo a la formación de nuevos investigadores. Brunini destacó que se otorgarán más de 100 becas de doctorado y postdoctorado, que permitirán integrar a investigadores que se encuentran en etapas anteriores de su carrera a los equipos dirigidos por científicos de mayor trayectoria.

Una carrera científica

El presidente de la ANII planteó además la necesidad de pensar la investigación como una trayectoria y evitar que la formación de científicos termine sin una continuidad laboral.

“Después que termina el grado, el investigador puede aspirar a una beca de maestría, a una beca doctoral, ahora también a una beca postdoctoral y después ingresar a lo que en otros países se llama carrera”, explicó.

En ese sentido, señaló que el desafío es “no perder ese recurso, ese capital que es el investigador formado”, y advirtió sobre la necesidad de generar mecanismos que permitan retener en Uruguay a quienes completan su formación.

La ANII también analiza fortalecer las becas de postdoctorado. Brunini señaló que tradicionalmente el sistema tuvo un mayor desarrollo en las becas de maestría y doctorado, mientras que el postdoctorado contó con un número menor de oportunidades. “Eran aproximadamente unas 15 por cada convocatoria”, recordó.

Ahora, indicó, se busca modificar esa situación, pero evitando que la formación postdoctoral se transforme en una sucesión de contratos precarios. “Una beca de postdoctorado sea el siguiente paso al doctorado, no sea una sumatoria de contratos a término precarios, que vas por el cuarto, quinto postdoctorado”, sostuvo.

Más inversión y participación privada

Consultado sobre el objetivo de incrementar la inversión en investigación y desarrollo, Brunini señaló que los recursos de la ANII fueron fortalecidos durante el actual período de gobierno. Explicó que anteriormente la agencia enfrentaba una situación en la que estaba invirtiendo más recursos de los que tenía disponibles.

El aumento presupuestal permitió, según dijo, cerrar esa brecha y financiar nuevas iniciativas.

Brunini sostuvo, sin embargo, que Uruguay necesita avanzar más allá del objetivo de alcanzar el 1% de inversión en investigación y desarrollo. “Cuando hablamos de ese 1%, yo lo veo como una meta, pero tampoco nos podríamos quedar conformes con que, si el día de mañana llegamos a 1%, eso sea suficiente”, afirmó.

A su entender, el crecimiento de la inversión debe incluir al sector privado. “Precisamos que el sector privado invierta más en investigación, desarrollo e innovación”, señaló.

En esa línea, anunció que la ANII desarrollará herramientas destinadas a apalancar recursos de empresas privadas y a promover oportunidades laborales para investigadores fuera del ámbito académico.

“En esta temática también creemos que tiene que haber un lugar de empleo para los investigadores de nuestro país. También tenemos que pensar en que puedan ser empleados en el sector privado”, afirmó.

Inteligencia artificial, seguridad y agua

Brunini adelantó además nuevas iniciativas de la agencia vinculadas a áreas consideradas estratégicas. Entre ellas mencionó un Centro de Inteligencia Artificial, destinado a integrar investigación e innovación en una disciplina de creciente relevancia internacional.

También señaló que se analiza la creación de una plataforma vinculada a la seguridad y otra relacionada con el agua.

“Entendemos que es clave la innovación, la investigación y el desarrollo para el desarrollo y el crecimiento del país, pero también para solucionar grandes desafíos nacionales”, sostuvo.

El jerarca destacó finalmente que Uruguay cuenta con capacidades acumuladas y que no debe comenzar de cero cada vez que se discuten políticas de ciencia, tecnología e innovación.

“Por suerte, Uruguay, a diferencia de otros países, no arranca de cero cada vez que se pone a discutir una estrategia, pero claramente precisamos esa visión de largo plazo, orientadora”, concluyó.