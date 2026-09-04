Los tentáculos de Cerimedo en Uruguay

El timador marplatense no se convirtió en el monje negro de las campañas políticas latinoamericanas de un día para otro. Hace doce años era empleado de una empresa de taxis, trabajó en una firma de seguros, en una fábrica de plásticos, vendiendo productos informáticos y fue director creativo de la agencia McCann hasta 2018.

En 2018, bajo la órbita de Madero Media Group, Cerimedo registró el dominio de La Derecha Diario, un portal de fake news que empezaría a funcionar como tal en setiembre de 2019, dirigido por su exesposa Natalia Basil (luego acomodada por Milei en la corrupta Agencia Nacional de Discapacidad) y que se convertiría en una herramienta clave de influencia mediática para ensuciar las campañas políticas.

En 2020 creó la Academia Numen, que brindaba cursos de marketing digital y político y, posteriormente, Numen Publicidad y Sondeos, la consultora con la que profesionalizó su oferta de estrategia digital, gestión de redes, publicidad y sondeos, y desde entonces estructuró un grupo que incluía decenas de sitios y desde allí formó las milicias digitales que catapultaron a Milei, primero para su ingreso al Congreso y luego como presidente de la Nación, en noviembre de 2023. “¡Vení a formarte como dirigente para hacer Argentina grande otra vez!”, decía la publicidad en clara referencia al movimiento protrumpista MAGA en EEUU.

No obstante, su primera intervención fue en 2019, realizando labores de posicionamiento en redes para un intendente peronista de Malvinas Argentinas y luego en La Matanza (Provincia de Buenos Aires); y ese mismo año, también fue colaborador del PRO, para Mauricio Macri a través de Patricia Bullrich, reforzando así su apodo de “mercenario digital”, ya que ponía su granja de trolls al mejor postor. Así llegó al convulsionado Chile de 2020 para trabajar en la campaña de rechazo a la nueva Constitución, que preveía cambiar la carta magna pinochetista.

Sin embargo, esa aleatoriedad cambiaría a partir de su vínculo con Eduardo Bolsonaro, al que presuntamente conoció en 2010 en un posgrado en Harvard (aunque la prestigiosa universidad negó que hayan cursado allí juntos) y “pegó onda” también por su entrenamiento en Puerto Rico junto a los Navy Seals.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro es desde hace una década el representante regional de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un lobby político-empresarial creado en 1974 en Estados Unidos (EEUU), con una primera edición liderada por figuras como Ronald Reagan, que luego se transformó en una plataforma desde la cual Donald Trump se catapultó al gobierno de EEUU de la mano del turbio asesor, Steve Bannon, el gurú digital de Cerimedo, que expandió su método de desinformación y manipulación a través de la organización The Movement.

Bannon entendía que para consolidarse en América Latina debía ingresar en Argentina. Así fue como Cerimedo entendió que la crisis económica pospandemia sería propicia para el surgimiento de un candidato afín a las ideas de la nueva derecha populista.

En tiempos de dudas sobre los contagios del coronavirus, el sitio de Cerimedo difundió un mensaje con desinformación relacionado al covid-19, una receta utilizada por la extrema derecha en varios países durante ese período.

La Derecha Diario como plataforma de desinformación y manipulación

La Derecha Diario publicó que la Anmat, la oficina argentina encargada de aprobar las vacunas, había confirmado que las dosis contenían grafeno, una sustancia perjudicial para la salud, pero eso era mentira. “La Derecha Diario es el único de mis medios que hace travesuras”, reconoció Cerimedo cuando su medio digital publicó que el kirchnerismo sabía de antemano sobre el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner porque el canal C5N había publicado una nota con fecha anterior al atentado, que fue por un error técnico debido a la diferencia horaria con el servidor. “Fue una chiquilinada”, admitió Cerimedo.

En Brasil, cobró notoriedad en noviembre de 2022 por haber presentado en su streaming un informe falso con presuntas alegaciones de fraude en las elecciones presidenciales de Brasil. La operación fue orquestada por Eduardo Bolsonaro que reunió desinformadores (entre ellos Cerimedo) que difundieron la narrativa del fraude en el extranjero con hashtags como “Brasil fue robado” y “Primavera brasileña”, marcando así una desinformación transnacional. Previo a esa campaña para impugnar los legítimos resultados electorales que dieron ganador a Luiz Inácio Lula da Silva, los Bolsonaro estuvieron reunidos con Trump y Bannon para delinear la estrategia digital.

Según relató Bannon al Washington Post, el estratega sugirió que Bolsonaro impugnara las elecciones como una forma de impulsar las protestas en Brasil. Estas reuniones fueron claves para lo que vendría después: una acción internacional coordinada para socavar el resultado legítimo de las elecciones brasileñas a través de una campaña de desinformación nunca vista en el continente.

El 4 de noviembre, después de la derrota de Jair Bolsonaro, Cerimedo y la Derecha Diario transmitieron un video en vivo, visto por más de 400 mil personas, en el que divulgó un falso dossier sobre el supuesto fraude en las elecciones brasileñas.

El video difundido para levantar sospechas sobre los resultados electorales fue desmentido por la Justicia brasileña y los perfiles de La Derecha Diario Brasil en Twitter, Instagram y Telegram fueron suspendidos por el Tribunal Superior Electoral por difundir mentiras sobre el sistema electoral. Cerimedo fue imputado por difundir material que reforzó el discurso golpista de Bolsonaro, actualmente preso por organizar el fallido golpe de Estado en Brasil el 8 de enero de 2023.

Ese mismo año, Cerimedo fue una figura clave en la victoria de Milei en Argentina, y su modelo digital empezó a ser requerido por clientes de toda América Latina.

Su apodo de “mercenario digital” o “rey de los trolls” surgió de varias investigaciones internacionales y de sus propias declaraciones.

En una entrevista realizada en 2022 admitió usar “campañas negativas” con granjas de trolls e inteligencia artificial para generar cuentas, “mentirle al algoritmo” y posicionar mensajes desde decenas de miles de cuentas artificiales, que replican las fake news difundidas de forma sistemática por La Derecha Diario y las milicias digitales.

Tras su caída en Bolivia, también cayeron algunas de sus granjas de trolls y, llamativamente o no, eso repercutió en un repentina baja de las interacciones a favor de Milei en redes social, cayó la audiencia periodistas como Luis Majul, y también provocó una fuerte baja de las visualizaciones de La Derecha Diario. La versión uruguaya del medio libertario experimentó una caída de más del 50%.

Javier Negre y Fernando Cerimedo.

El desembarco de Cerimedo en Uruguay

Antes de continuar sus opacas operaciones en las elecciones de Honduras, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, Cerimedo, la Derecha Diario y su ejército de trolls llegaron a Uruguay en setiembre de 2024, en la recta final de la última campaña electoral, para hacer lo suyo: desinformar e influenciar al electorado en las redes sociales.

Quien llegó a Uruguay de la mano de Cerimedo para instalar La Derecha Diario Uruguay fue el pseudoperiodista y operador de la derecha popular española, Javier Negre. Desde Punta del Este, Negre recibió el apoyo de un grupo de empresarios y libertarios argentinos y uruguayos radicados en el exclusivo balneario oriental, entre ellos el experiodista deportivo Marcelo Grandío, amigo íntimo del exvocero presidencial argentino Manuel Adorni, dueño de una agencia beneficiada con cuantiosos contratos en los medios públicos desde la llegada al poder de Milei.

Marcelo Grandío y Javier Negre.

Negre escapó de España tras ser despedido de un popular medio y ser condenado por vulnerar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen al inventar una entrevista con la pareja de una víctima de violencia de género, así como varias sentencias posteriores por difundir informaciones falsas y negarse a rectificarlas.

Su presentación mediática en Uruguay fue el 14 de octubre de 2024 en Pando (Canelones). Hasta allí llegó con dos guardaespaldas en un auto de alta gama prestado por el empresario uruguayo Rolando Rozenblum, principal lobbista sionista en el este del país y concejal del Municipio de Punta del Este desde 2025.

La operación en el centro de Pando se trataba de interceptar al entonces candidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, en la puerta del club Urupan, donde el actual presidente de la República salía de participar de un acto político.

Esa mañana, el comunicador español cercano al partido franquista y ultraderechista Vox, que en ese entonces se quedó con la mitad de las acciones de La Derecha Diario (y tras la caída de Cerimedo en Bolivia con la otra mitad), interceptó hostilmente e interpeló a Orsi en la vía pública sobre sus vínculos con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Negre le preguntó a Orsi si pretendía “exportar el kirchnerismo de la ruina y la corrupción” a Uruguay; una afirmación que ¿llamativamente? había dicho el día anterior, desde Buenos Aires, el entonces candidato por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien luego denunció una campaña sucia en su contra por parte del comando frenteamplista.

Días después del episodio de Pando, se confirmó públicamente que el medio La Derecha Diario llegaba a Uruguay para dar la “batalla cultural” contra la izquierda. Al final de cuentas, en las generales de octubre, el medio se dedicó más a enchastrar a dirigentes del Frente Amplio que a apoyar a uno de los candidatos de la derecha.

Días antes de la elecciones de octubre, La Derecha Diario Uruguay difundió un artículo en el que acusaba a Orsi de tener vínculos con el narcotráfico, basando esa afirmación por lo dicho por un supuesto vecino del candidato del FA, quien decía que apoyaba a Juan Sartori.

Cerimedo, Negre y la Derecha Diario pretendían apoyar la precandidatura nacionalista de Sartori, el misterioso magnate cripto que volvió al país en la campaña del 2019, pero su burbuja política se pinchó y su principal asesor, Pablo Viana, decidió apoyar la candidatura de Álvaro Delgado.

Fue así que, la Derecha Diario, que desde octubre de 2024 mantuvo una presencia activa en la campaña electoral uruguaya, tuvo una cobertura generalmente favorable hacia Ojeda, por su narrativa populista y su cercanía al sionismo, aunque no existen muchas evidencias de que el colorado haya contratado al “rey de trolls”.

Tras haber quedado por el camino Ojeda, la Derecha Diario militó más por la derrota de Orsi que por la victoria de Delgado, calificado de “tibio” y “centro izquierdista” en varios artículos y posteos difundidos por el medio digital.

“Lamento que los uruguayos no hayan aprendido de Argentina. Enojarse con Macri nos trajo 4 años de desgracia. Se enojaron con Lacalle y ahí tienen, Orsi. Alberto es Churchill al lado de él. No entendieron cómo se radicalizó la izquierda en estos 5 años y el daño que le van a causar”, posteó Cerimedo en X tras la victoria de Orsi.

Posteriormente, en las elecciones departamentales, La Derecha Diario Uruguay apoyó la candidatura del militar y ahora excabildante Roque García, que figura entre los veinte columnistas activos que tiene el medio de desinformación digital.

Los anfitriones de la derecha populista local

La llegada de Negre estuvo apadrinada principalmente por el nacionalista Rozenblum y su lobby sionista-empresarial afincado en Punta del Este.

Tras huir hace casi veinte años de la Justicia de Brasil, país donde fue condenado por estafa, Rozenblum se refugió en el este uruguayo y desde allí montó un esquema de influencias creando la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado (CIPEMU).

A partir de allí, Rozenblum se convirtió en un dirigente activo de la comunidad israelita local, logrando ser el intermediario de grandes negocios de la Intendencia de Maldonado gobernada por Enrique Antía, como el opaco negocio de la videovigilancia adquirido a Elbit Systems, una de las empresas contratistas de las Fuerzas de Defensa de Israel para sus campañas militares.

Rozenblum también es CEO del International College de Punta del Este, cuyo anfiteatro fue escenario de charlas libertarias ofrecidas por Milei y Adorni entre 2020 y 2022. También presidió la Cámara Empresarial de Maldonado, una plataforma desde el cual el capitalismo presión capitalista sobre decisiones municipales.

En materia ideológica, el vínculo de Cerimedo en Uruguay tiene mucho que ver con el activismo político conservador de Pablo Viana.

Pablo Viana.

El exdiputado por el sector Avanza Uruguay del Partido Nacional, es el principal nexo uruguayo con VOX y fue el único firmante uruguayo de la Carta de Madrid, iniciativa para combatir la influencia del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que dio origen del Foro de Madrid y su sucursal oriental, Foro de Montevideo.

Viana es ultra católico (vinculado al Opus Dei), abogado y escribano, pero se define como un empresario. Primero se relacionó con la industria del software, pero actualmente está ligado a emprendimientos agropecuarios en Uruguay y Argentina.

En las elecciones pasadas, Viana fue jefe de campaña de la precandidatura de Sartori, pero en agosto de 2021 su sector, Avanza Uruguay, se alejó de “Todo por el Pueblo” por “una serie de diferencias de índole político y personal con la conducción del sector”.

Junto a Sartori y Viana trabajaron en esa campaña el consultor panameño Avidel Villarreal y el estratega de marketing político venezolano Juan José Rendón, conocido como el "mago de la propaganda negra" y mentor de Cerimedo, cuyos polémicos posteos (como los del supuesto fraude electoral en Brasil) fueron celebrados y replicados por la cuenta oficial de X del político nacionalista.

Viana, muy identificado con los ideales de Manuel Oribe, está vinculado a think tanks liberales y conservadores desde joven. Aportó sus conocimientos de campañas políticas de Donald Trump, del Partido Acción Nacional de México, de Sebastián Piñera en Chile y de Mauricio Macri en Argentina, en las que participó como voluntario en las jornadas de votación y lo mismo hizo a fines del año pasado a favor de la candidatura en Argentina de Javier Milei y La Libertad Avanza, junto a Eduardo Bolsonaro, miembros de VOX y Fundación Disenso.

Pablo Viana, Eduardo Bolsonaro y Juan José Lafaurie.

Los dirigentes de la Fundación Disenso promueven una retórica profranquista, y atacan siempre que pueden la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, que buscan “dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura” y apoyar a los descendientes de las víctimas de ese régimen a recuperar los restos de sus seres queridos. Abascal (presidente de Vox) dice que estas leyes “atentan contra la convivencia democrática, contra la concordia nacional” y que buscan “deslegitimar el abrazo fraternal de los españoles tras décadas de enfrentamiento”.

Los socios de Disenso en Sudamérica también impulsaron el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares. La Fundación Rioplatense de Estudios (Fundación FREE), fundada en abril de 2020, entre otros por Viana, defiende los postulados libertarios a ambos márgenes del Plata.

Fundación FREE creó el Foro de Montevideo e impulsó una petición al presidente Luis Lacalle Pou para solicitarle la liberación de los presos de la cárcel de Domingo Arena, en donde se encuentran recluidos los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar de Uruguay entre 1973 y 1985.

Los tentáculos de Cerimedo disfrazados de inversión

Hace un año, la página de Presidencia de la República informaba con bombos y platillos que la Universidad de Florida (EEUU) pretendía instalar en Uruguay un Centro Adam Smith para la Libertad Económica.

El anuncio surgió luego del viaje oficial para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York, ocasión en la que el presidente Orsi se reunió con el director fundador del Centro Adam Smith, Carlos Díaz-Rosillo.

El anuncio realizado en primera instancia por el canciller Mario Lubetkin, se replicó en portales de toda la región, de Centroamérica y hasta en Miami.

En las publicaciones se calificaba a la Universidad Internacional de Florida como “una de las más importantes de Estados Unidos”, y al Centro Adam Smith como “un think tank que promueve la investigación y el desarrollo en temas de economía y prosperidad” con “fines educativos”, y también como “un centro de pensamiento independiente y no partidista, establecido por el gobierno de Florida en 2020 para promover la libertad económica y la prosperidad”.

El Gobierno informó que el centro tendría “edificio propio” y los medios adelantaban que se había nombrado al “estratega argentino Andrés “Andy” Rivas como su representante en el país”, hombre cercano al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al propio Cerimedo.

La semana pasada, ElDiarioAR dio cuenta de los nexos de Rivas con Cerimedo: se repartían trabajos de consultoría electoral en distintos países y trabajaron juntos en la campaña que ganó el conservador Nasry Asfura en Honduras en 2025.

Miami me lo confirmó

En tanto, la investigación de WLRN y el Miami Herald, publicada el 27 de mayo de este año, retrató al Centro Adam Smith como una usina de promoción de ideas de derecha más que como un instituto académico riguroso, advirtieron.

El centro ha apoyado abiertamente Trump, organiza convenciones con think tanks como la Heritage Foundation y fue definido como un “caballo de Troya” para “penetrar en las universidades” con políticas de derecha y ultraderecha.

Luego se confirmó que lo único real del anuncio difundido era la llegada de Rivas.

El director fundador del Centro Adam Smith, Carlos Díaz-Rosillo, declaró al Miami Herald y a WLRN que todo lo sucedido en torno al anuncio de la instalación en Uruguay fue una “fake news” y un malentendido de la conversación que él tuvo con el presidente Yamandú Orsi durante un desayuno en Nueva York.

“No tenemos ningún plan, hasta el momento, de abrir un centro en Uruguay”, aseveró.

Díaz-Rosillo solo confirmó que Rivas es el representante del Centro Adam Smith en Uruguay, pero aclaró que su función es conseguir locaciones para realizar eventos y tratar de “entusiasmar a la gente sobre nuestra misión”.

El centro que promueve actividades con figuras como el expresidente argentino Mauricio Macri, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, la presidenta peruana Keiko Fujimori, el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el político ultraderechista chileno Axel Kaiser, pretende realizar charlas en Punta del Este y difundir las ideas de Smith en universidades privadas, formar nuevos cuadros políticos.