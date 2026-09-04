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Política Sandra Lazo | patrulleras |

Tras el fiasco de Cardama

Patrulleras oceánicas: Lazo anunció que la compra será de "Estado a Estado"

La ministra de Defensa explicó que el gobierno entendió que esta "es la modalidad que nos da más garantías" para la compra de las patrulleras oceánicas.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

"Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional que es efectivamente obtener lo que necesitamos que, en este caso, es una patrullera oceánica", manifestó este viernes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

Estas declaraciones las realizó en una rueda de prensa luego de que la secretaria de Estado se reuniera en esta jornada con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, para analizar las acciones del Poder Ejecutivo tras la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

Negociación de "de Estado a Estado"

Lazo indicó que el gobierno uruguayo resolvió que sea una negociación "de Estado a Estado" y aseguró que hay varias ofertas sobre la mesa.

La ministra argumentó la decisión alegando que "han sucedido cosas que no eran las esperables" y que desde el Gobierno "entendemos que es la modalidad que nos da más garantías", sostuvo.

"Este gobierno no trabaja para anunciar, trabaja efectivamente para llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo las decisiones que tiene que tomar", enfatizó Lazo.

La jerarca cuestionó la carta que envió el propietario del astillero Cardama a la Comisión Investigadora del Parlamento en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores.

"El señor empresario tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas, algunas parecen respondidas con algunos detalles que parecían surgidos desde aquí", apuntó la titular del MDN.

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