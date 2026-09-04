Patrulleras oceánicas: Lazo anunció que la compra será de "Estado a Estado"

La ministra argumentó la decisión alegando que "han sucedido cosas que no eran las esperables" y que desde el Gobierno "entendemos que es la modalidad que nos da más garantías", sostuvo.

"Este gobierno no trabaja para anunciar, trabaja efectivamente para llevar adelante de la mejor manera, de la forma más garantista para el Estado uruguayo las decisiones que tiene que tomar", enfatizó Lazo.

La jerarca cuestionó la carta que envió el propietario del astillero Cardama a la Comisión Investigadora del Parlamento en respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores.

"El señor empresario tuvo un tiempo para elaborar esas preguntas, algunas parecen respondidas con algunos detalles que parecían surgidos desde aquí", apuntó la titular del MDN.