"Lo importante acá es que estamos trabajando en aras de cumplir efectivamente con el compromiso que tenemos para con la ciudadanía y para con la defensa nacional que es efectivamente obtener lo que necesitamos que, en este caso, es una patrullera oceánica", manifestó este viernes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
Tras el fiasco de Cardama
Patrulleras oceánicas: Lazo anunció que la compra será de "Estado a Estado"
La ministra de Defensa explicó que el gobierno entendió que esta "es la modalidad que nos da más garantías" para la compra de las patrulleras oceánicas.