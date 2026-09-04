Más de Besozzi: un millón de dólares por año para talleres mecánicos

“Ninguna de nuestras preguntas fueron respondidas”, dijo Guevara, quien subrayó que al respecto de la contratación de talleres particulares para reparaciones de camiones de la Intendencia se debe concluir que “cuando el gasto privado alcanza estas dimensiones, ya no estamos hablando simplemente de alguna reparación excepcional”. Preguntamos, entonces: ¿qué porcentaje de las reparaciones se realiza efectivamente en talleres municipales y qué porcentaje se deriva a particulares? Cuando un vehículo municipal presenta una falla, ¿quién realiza el diagnóstico inicial? ¿Ese diagnóstico queda documentado? ¿El vehículo es revisado previamente por funcionarios municipales antes de ser enviado a un taller particular? ¿Quién determina que el trabajo no puede hacerse en el taller municipal? ¿Quién autoriza la derivación? ¿Existe una orden escrita que individualice el vehículo, la falla, el trabajo solicitado, el taller seleccionado y el costo estimado? ¿Todos los trabajos pagados a talleres particulares cuentan con diagnóstico previo, autorización formal, procedimiento documentado de selección, detalle de los trabajos y repuestos y certificación final de un funcionario responsable? En caso de que la respuesta sea negativa: ¿cuántos trabajos no cuentan con la documentación completa?

El coordinador de la bancada de ediles, Damián Alonso, y el edil Diego Guevara indicaron que no hubo respuestas y recordaron que la bancada del Frente Amplio resolvió tal llamado a sala para conocer qué medidas tomó la Intendencia luego de la condena, el 30 de setiembre de 2025, de un director municipal que utilizó maquinaria y materiales de la Intendencia para beneficiarse en un terreno de propiedad de ese director.

Lo que venía pasando en Soriano

En el marco de una investigación por delitos de corrupción pública cometidos en la Intendencia Municipal de Soriano (IMS) en el período de gobierno departamental entre los años 2020 a 2024, dice la condena a la que accedió Caras y Caretas, “se tomó conocimiento de que varios de los funcionarios municipales del sector de Obras-Área Logística de la Intendencia se apropiaban de diversos insumos pertenecientes a la comuna. Entre ellos, materiales de construcción y combustible. El caso fue el del coordinador de obras en el área logística de la Intendencia de Soriano, Wilson Rivero condenado en juicio abreviado por el delito de peculado, cargo que era de particular confianza del intendente Julio Guillermo Besozzi, ejercido entre febrero de 2021 y 2024. En el marco del cumplimiento de su función, y en ejercicio de su cargo, utilizaba máquinas y funcionarios de la Intendencia para que transportaran tierra y granza a un domicilio de su propiedad, utilizando para su provecho las máquinas aplanadoras para acomodar el material de construcción en su domicilio. Los hechos fueron perpetrados en reiteradas oportunidades, y en algunas ocasiones durante el horario laboral de los trabajadores de la Intendencia”.

El próximo lunes, la Junta Departamental pedirá, con el tercio de ediles del Frente Amplio que alcanza para la aprobación, que el Tribunal de Cuentas intervenga en el análisis de las erogaciones que hace la comuna para la reparación de camiones propiedad de la Intendencia.

Además de tratar de conocer cómo procedieron las autoridades luego de la condena al coordinador Wilson Rivero en setiembre de 2025, llamó la atención el monto de dinero erogado para reparar camiones municipales fuera de los talleres pertenecientes a la Intendencia, “dato al que llegamos luego de que distintos vecinos nos comentaran qué hacen los camiones de la Intendencia, con tanta frecuencia, en determinados talleres mecánicos de Mercedes. Ante estos comentarios, solicitamos el informe de 560 páginas que fue proporcionado por el director del área mecánica, Gustavo Laguarda”. El coordinador de bancada, Damián Alonso, y el edil Diego Guevara describieron en diálogo con Caras y Caretas que “desde el 1 de enero de 2021 a 13 de febrero de 2026, la Intendencia erogó 207 millones de pesos, más de 5 millones de dólares que están documentados”. Además, dijo Guevara, se detectaron contradicciones: la Intendencia contestó que “la prioridad es que los arreglos se trabajen en los talleres municipales y luego responden los números de las contrataciones y nos preguntamos dónde queda la prioridad señalada primero”. Guevara agregó que “hay un taller específico en Mercedes que solo él facturó 1 millón de dólares casi 40 millones de pesos aproximadamente, Taller José Zubiaurre. A manera de ejemplo, se registra el vehículo KOF 132 camión Mercedes Benz que fue reparado 96 veces por el mismo taller mecánico, y otros dos vehículos KOF 302 y KOF 304 que fue reparado 85 veces”. El edil Guevara añadió que “el mismo arreglo se hace 4, 5 o 6 veces en un año cada uno.

En marzo, por ejemplo, se interviene el vehículo por freno y por trasmisión, y luego al poco tiempo vuelve a ingresar por los mismos arreglos, freno y transmisión”. Por su lado, el coordinador de bancada, Damián Alonso, dijo que “la Intendencia tiene una nómina de Talleres Mecánicos a los que contrata. En Mercedes hay 38 talleres mecánicos contratados por la Intendencia de Soriano pero son solo un conjunto de 6 talleres mecánicos particulares que arreglan los camiones de la Intendencia con la frecuencia que estamos señalando”. El intendente interino, edil Raúl Bruno, respondió en sala que “tienen un listado de talleres según la reparación y rapidez para solucionar el camión” y que es “el encargado de turno el que elige el taller”. Alonso añadió que “luego de que trascendieron los pedidos de informes, y tras el llamado a sala, sabemos que los camiones comenzaron a arreglarse en los talleres municipales pero ya se constató que hay camiones que ingresaron 2 veces al mes a talleres privados”. Guevara recordó que en un llamado en 2024 al que compareció el intendente, Besozzi dijo que “el factor humano puede fallar y también él ha delegado mucho en gente de su confianza”. Cabe señalar que los datos incluidos en el informe documentado en 560 páginas no formaron parte de la investigación que llevó adelante la fiscal Stella Alciaturi, quien investigó mediante escuchas telefónicas otros delitos contra la administración pública, pero las contrataciones con talleres mecánicos quedaron por fuera de la investigación por la que se formalizó al intendente Guillermo Besozzi.