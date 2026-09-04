Policía dio detalles de operativo antidrogas en Artigas: 305 kg de cocaína y 103 de pasta base

La investigación se llevó a cabo en coordinación con las Jefaturas de Policía de Artigas y Salto, y contó con el apoyo de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Armada Nacional), la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la Dirección Nacional Guardia Republicana y la Fuerza Aérea Uruguaya.

Las actuaciones permitieron identificar a un grupo de personas presuntamente vinculado al ingreso de importantes cantidades de sustancias estupefacientes al territorio nacional por vía aérea.

Luego de meses de tareas de inteligencia se logró establecer la operativa de la organización y el rol de sus miembros. En consecuencia, se identificó un área rural cercana a Baltasar Brum en el departamento de Artigas, como el posible escenario para la ejecución del hecho.

El día 3 de setiembre de 2026 se constató el desplazamiento de varios de los investigados hacia la localidad de Baltasar Brum, lo que motivó el despliegue estratégico de personal policial en distintos puntos de la zona. Horas más tarde, fue observada una aeronave sobrevolando la zona, desde la cual comenzaron a ser arrojados varios bultos, mientras que, en tierra, integrantes de la organización aguardaban el cargamento para proceder a recogerlo.

Detenciones e incautaciones

Los efectivos desplegados procedieron a interceptar a tres vehículos y a detener a cuatro hombres. En el lugar se incautaron 12 bultos, algunos de los cuales ya se encontraban cargados en la camioneta, mientras que otros aún permanecían esparcidos en el campo.

Una vez contabilizados y pesados, los mismos sumaron un total de 300 envoltorios en forma de ladrillo de clorhidrato de cocaína, que arrojaron un peso total de 305 kg y 100 envoltorios en forma de ladrillo que contenían pasta base de cocaína, con un peso total de 103 kg.

Inspeccionada la zona, se logró la incautación de dos sábanas de color blanco, las que se encontraban visiblemente extendidas en un campo con la finalidad de señalizar el bombardeo de la sustancia, lo que refleja una clara organización de los involucrados para realizar la actividad ilícita.

De manera simultánea se logró ubicar y detener, en la ciudad de Salto, a otros dos hombres involucrados en la investigación, uno de ellos presunto líder de la organización criminal. Así mismo una persona vinculada a la operación se encuentra requerida.

A partir de estas actuaciones y por disposición del Juzgado interviniente, se llevaron adelante un total de 11 allanamientos en la ciudad de Salto, permitiendo la incautación de más sustancias estupefacientes, seis vehículos, una moto de agua, dispositivos celulares, 23 tarrinas que contenían combustible de aviación, dispositivos handy y 1 DVR.

Del análisis de la información realizada, al momento se pudo establecer la hipótesis de que la sustancia incautada es de origen peruana y que la avioneta que la arrojó podría ser de matrícula boliviana.

En total fueron detenidos siete hombres, todos de nacionalidad uruguaya. Se incautaron 6 vehículos, un arma de fuego, una moto de agua y 9 teléfonos celulares.

Investigación duró más de seis meses

Negro destacó el trabajo realizado por las distintas unidades de la Policía Nacional que participaron en la operación, así como el apoyo brindado por las Fuerzas Armadas, particularmente por la Aviación y la Armada Nacional.

El ministro resaltó la magnitud del procedimiento y sostuvo que la droga incautada estaba destinada al mercado uruguayo. En ese sentido, valoró especialmente la coordinación entre los recursos humanos y materiales de las diferentes instituciones.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional Comisario General (R) Pablo Lottito, destacó la complejidad del procedimiento y señaló que la investigación se extendió durante más de seis meses, con la participación de más de 50 policías de esa Dirección, además del apoyo de otras unidades policiales.

El jerarca explicó que se trataba de una estructura criminal de importante magnitud, lo que demandó un extenso trabajo de investigación.

Como resultado del operativo, fueron detenidas siete personas, entre ellas quien sería identificado como el líder de la organización, un hombre de 40 años que contaba con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico.

Los vínculos con Marset

El líder de la banda que cayó en Salto por el cargamento incautado en Artigas estuvo vinculado al cargamento de 854 kg de cocaína incautado en agosto de 2019 en un casa de Parque del Plata en el marco de la Operación Varsovia, afirmaron las autoridades policiales.

Esa investigación, por la que cayeron salteños y bolivianos, estuvo a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, quien descubrió que detrás había una nueva organización denominada Primer Cartel Uruguayo (PCU), liderada por un uruguayo radicado en Paraguay llamado Sebastián Marset.