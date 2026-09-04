Declararon emergencia sanitaria tras detectar gripe aviar en aves de Colonia

Además, las aves de traspatio y las que integran sistemas productivos bajo la modalidad "free range" deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas, de acuerdo con las disposiciones establecidas para la prevención y control de la influenza aviar.

También se suspenden ferias, remates, exposiciones y otros eventos vinculados a la especie aviar en todo el territorio nacional.

Medidas del MGAP

Mediante esta resolución, la Dirección General de Servicios Ganaderos quedó habilitada para disponer medidas de aislamiento, vigilancia epidemiológica, inspecciones, extracción de muestras y otras acciones sanitarias necesarias ante la detección de la enfermedad.

Asimismo, se exhorta a la población a:

No manipular aves enfermas o muertas.

Evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres.

No trasladar aves enfermas o que hayan estado en contacto con aves con síntomas.

Notificar de inmediato a las autoridades competentes ante la presencia de aves enfermas, mortalidad inusual o hallazgos compatibles con la enfermedad.

El incumplimiento de las medidas previstas dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.