Declararon emergencia sanitaria tras detectar gripe aviar en aves de Colonia

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP) declaró emergencia sanitaria en todo el país tras detectar un caso de influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento de Colonia.
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Según indica el MGAP, la detección se produjo a partir de la atención de una sospecha sanitaria ante la presencia de mortalidad en aves de diferentes especies. Si bien un test rápido realizado inicialmente había resultado negativo, se remitieron muestras al laboratorio oficial para completar el diagnóstico, cuyos análisis confirmaron la presencia del virus.
Como consecuencia de la medida, se restringen los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no estén controladas mediante el Sistema de Monitoreo Avícola. La restricción no alcanza a los movimientos de aves que sí estén comprendidos en ese sistema.
Además, las aves de traspatio y las que integran sistemas productivos bajo la modalidad "free range" deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas, de acuerdo con las disposiciones establecidas para la prevención y control de la influenza aviar.
También se suspenden ferias, remates, exposiciones y otros eventos vinculados a la especie aviar en todo el territorio nacional.
Medidas del MGAP
Mediante esta resolución, la Dirección General de Servicios Ganaderos quedó habilitada para disponer medidas de aislamiento, vigilancia epidemiológica, inspecciones, extracción de muestras y otras acciones sanitarias necesarias ante la detección de la enfermedad.
Asimismo, se exhorta a la población a:
No manipular aves enfermas o muertas.
Evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres.
No trasladar aves enfermas o que hayan estado en contacto con aves con síntomas.
Notificar de inmediato a las autoridades competentes ante la presencia de aves enfermas, mortalidad inusual o hallazgos compatibles con la enfermedad.
El incumplimiento de las medidas previstas dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.