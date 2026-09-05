Udelar suspende las clases hasta el martes inclusive por ataque en Medicina

Por la dinámica que se generó en la sesión, los representantes del orden, que pertenecen a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), fueron pidiendo la palabra para que distintos centros de estudiantes leyeran declaraciones elaboradas en el marco de sus asambleas. Si bien todas fueron críticas con las resoluciones del CDC, algunas fueron especialmente duras contra las autoridades que integran el cuerpo y no acompañaron la postura de la FEUU. Por ejemplo, la proclama de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria rechazó las declaraciones del decano de Medicina, Arturo Briva, realizadas a pocas horas de la agresión, y consideró que “quien no colabora se vuelve cómplice”.

Ese tipo de planteos fueron respondidos por algunos decanos, como el de Psicología, Enrico Irrazábal, quien llamó a encarar el tema en conjunto y sin buscar culpables en las autoridades de la institución, ya que la intención del CDC nunca fue la de retomar acciones como si nada hubiera pasado. Por el contrario, señaló que se debió a motivos “tácticos”, en el entendido de que suspender las clases no hubiera posibilitado el abordaje y la reflexión del tema, como ocurrió en varias facultades, de acuerdo con lo que plantearon también otros decanos.

La propuesta de Cancela

La propuesta de suspender las clases volvió a estar sobre la mesa, ya que fue nuevamente planteada por la delegación de la FEUU, que argumentó que todavía no están dadas las condiciones para retomar las actividades con normalidad. Si bien los estudiantes solicitaron la suspensión de clases durante toda la semana próxima, el rector, Héctor Cancela, quien compartió los argumentos de la FEUU, propuso que la suspensión de las actividades académicas –incluyendo las clases– sea hasta el martes, cuando volverá a sesionar el CDC de forma extraordinaria.

Más allá de que algunos decanos plantearon reparos similares a los de la sesión pasada, se terminó votando una extensa resolución que incluye la propuesta de suspensión de clases planteada por Cancela. El texto también plantea que la suspensión de actividades académicas “no indispensables” se da para “continuar con las acciones de reflexión, cuidados y reorganización institucional”.