Ataques de perros: la Academia de Medicina pide prohibir razas agresivas.

Cifras alarmantes y tasa de mortalidad

El relevamiento presentado expone datos de la atención médica que ubican a Uruguay entre las naciones con mayor tasa de letalidad global por mordeduras en el período de cinco años comprendido entre 2018 y 2023. Al comparar los indicadores nacionales con los de otras naciones del continente, manifestaron que "Uruguay ocupa el segundo lugar en el mundo de muertes cada 100.000 hab/año con 1.2 muertes anuales en el período de 5 años (2018-2023) lo que da una relación de 0.034 cada 100.000 hab/año".

Al profundizar sobre el origen de los ataques con desenlace fatal en el territorio nacional, el relevamiento de los académicos señala que "de 12 casos de muerte por mordedura de perro con raza conocida, desde el 2012 a la fecha, 9 de ellas correspondían a la raza Pitbull".

Debate

El planteo de la Academia Nacional de Medicina toma postura frente a posturas previas adoptadas por organizaciones veterinarias en el marco del acuerdo firmado en 2018 sobre bienestar animal y control poblacional. Aquella postura expresaba que “si bien existen diferencias en la frecuencia de razas implicadas en eventos de agresividad canina, la raza no es un factor determinante de la misma”.

Sin embargo, desde la perspectiva médica asistencial, los especialistas argumentaron la necesidad imperiosa de tomar medidas restrictivas concretas sobre el ingreso y reproducción de determinados animales."Como profesionales que atendemos las lesiones producidas por los animales agresores y sus consecuencias desde punto de vista funcional, cosmético y psicológico y en algunos casos la muerte, consideramos que impedir la presencia de algunas razas que han demostrado, en nuestro medio y en otros, ser particularmente agresoras, incluso mortales, e impedir la reproducción de las ya existentes en el país, podría incidir en la conciencia colectiva del riesgo que ellas implican y disminuir los altos índices de morbimortalidad existentes".

En esa línea, recordaron que internacionalmente ya existen antecedentes consolidados en esta materia, donde 74 países disponen de regulaciones nacionales restrictivas. En las normas analizadas de 21 países, se advierte que la totalidad prohíbe los ejemplares Pitbull, mientras que 16 prohíben las razas Dogo argentino y Fila brasilero.

"Abordar el tema del elevado número de perros por habitante, la cantidad de perros vagabundos así como la tenencia responsable de razas potencialmente peligrosas y sus cruzas, implica la necesidad de su urgente consideración y de tomar medidas legislativas tendientes a su control. Cada día que se tarda implica graves riesgos para la salud de todos y el bienestar de los animales", sentenciaron.