Inumet prevé aumento de nubosidad, rachas de viento y probables lluvias

El escenario meteorológico sobre el territorio uruguayo atraviesa una fase de transición marcada por mañanas de bajas temperaturas, amplitud térmica hacia la tarde y un progresivo incremento de la inestabilidad atmosférica hacia las próximas jornadas. De acuerdo con los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), tras el paso del aire frío continental, las condiciones tenderán a desmejorar de forma paulatina con presencia de nubosidad variable, rachas de viento en la franja costera y probables precipitaciones.
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Las marcas térmicas mínimas nacionales se ubican en valores muy bajos para la época, registrando pisos de hasta 2 °C y 4 °C en el interior del país durante las madrugadas, mientras que los valores máximos treparán hasta los 21 °C y 23 °C en las zonas norte y centro-sur.
Aumento de viento y cambio en el patrón atmosférico
El factor determinante para los próximos días radicará en el aumento gradual de la nubosidad impulsado por el ingreso de humedad desde el sector marítimo. Esto favorecerá la formación de densas neblinas y bancos de niebla en las primeras horas de la mañana, principalmente sobre las regiones este, centro y norte del país.
Hacia la tarde y noche, se espera un incremento en la intensidad de los vientos del sector sur y sureste, previéndose rachas de entre 40 km/h y 50 km/h en la franja costera del río de la Plata y el océano Atlántico, afectando especialmente a los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.
Evolución por zonas del país
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Montevideo y Área Metropolitana: Las mañanas se mantendrán frescas con presencia de neblinas y cielos de claros a algo nubosos. Hacia la tarde y la noche, la nubosidad se incrementará significativamente con períodos de cielo cubierto y rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C.
Zona Este y Maldonado (Punta del Este): Cielos con nubosidad en aumento, nieblas matinales y vientos algo fuertes en la franja marítima. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 10 °C y las máximas rondarán los 17 °C a 18 °C.
Norte y Centro-Sur: Las madrugadas continuarán siendo las más frías del territorio, con mínimas de entre 2 °C y 5 °C y presencia de bancos de niebla. Sin embargo, la radiación solar permitirá tardes agradables y templadas, con máximas que se situarán entre los 21 °C y 23 °C.
Tendencia para los próximos días
Para el tramo final de la semana, Inumet señala una marcada tendencia al deterioro de las condiciones del tiempo. El incremento paulatino de la humedad y la nubosidad dará paso al desarrollo de precipitaciones aisladas y eventuales tormentas dispersas en varias zonas del país, acompañadas por la persistencia de vientos moderados a fuertemente arrachados en las zonas de costa.