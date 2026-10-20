Inumet prevé aumento de nubosidad, rachas de viento y probables lluvias

Hacia la tarde y noche, se espera un incremento en la intensidad de los vientos del sector sur y sureste, previéndose rachas de entre 40 km/h y 50 km/h en la franja costera del río de la Plata y el océano Atlántico, afectando especialmente a los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha.

Evolución por zonas del país

Montevideo y Área Metropolitana: Las mañanas se mantendrán frescas con presencia de neblinas y cielos de claros a algo nubosos. Hacia la tarde y la noche, la nubosidad se incrementará significativamente con períodos de cielo cubierto y rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C.

Zona Este y Maldonado (Punta del Este): Cielos con nubosidad en aumento, nieblas matinales y vientos algo fuertes en la franja marítima. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 10 °C y las máximas rondarán los 17 °C a 18 °C.

Norte y Centro-Sur: Las madrugadas continuarán siendo las más frías del territorio, con mínimas de entre 2 °C y 5 °C y presencia de bancos de niebla. Sin embargo, la radiación solar permitirá tardes agradables y templadas, con máximas que se situarán entre los 21 °C y 23 °C.

Tendencia para los próximos días

Para el tramo final de la semana, Inumet señala una marcada tendencia al deterioro de las condiciones del tiempo. El incremento paulatino de la humedad y la nubosidad dará paso al desarrollo de precipitaciones aisladas y eventuales tormentas dispersas en varias zonas del país, acompañadas por la persistencia de vientos moderados a fuertemente arrachados en las zonas de costa.