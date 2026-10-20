ASSE inaugura nueva puerta de emergencia 24 horas y remodelación total de la policlínica de Sauce

La nueva puerta de emergencia de 24 horas cuenta con boxes de atención diferenciados, sala de reanimación, triage, enfermería y baños accesibles. Todo el edificio incorporó la renovación completa de sus instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la dotación de mobiliario clínico moderno y electromedicina avanzada para la atención de situaciones críticas. Asimismo, el predio incorporará una base permanente del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105).

Ampliación de la cobertura territorial en Canelones

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, detalló que la atención médica en el centro abarca especialidades como medicina general, familiar y comunitaria, pediatría, cardiología de adultos e infantil, odontología, psiquiatría, nutrición y servicios de partería. El nuevo servicio sanitario brindará cobertura directa a unos 5.000 usuarios del prestador público en la planta urbana de Sauce, cifra que asciende a cerca de 14.000 personas si se contemplan las áreas rurales y zonas de influencia del municipio.

Por su parte, la ministra Cristina Lustemberg remarcó el compromiso estatal con la inversión en salud —situada en el 9,3% del Producto Bruto Interno— y subrayó que la puesta a punto de esta urgencia era uno de los pendientes más urgentes al inicio de la gestión. Las autoridades recordaron que este proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia de descentralización y mejora de infraestructura en el departamento, que incluye iniciativas como el programa "Puente a Puente" y el futuro Hospital de la Costa en Atlántida.