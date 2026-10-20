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Deportes Club Atlético Peñarol |

Turbulencia severa

Peñarol al Centenario con Juventud y la oposición pone sobre la mesa continuidad de Aguirre

El presidente Ignacio Ruglio sigue respaldando al entrenador y la oposición pide revisar la conducción técnica de Aguirre.

Ruglio sigue respaldando a Aguirre como técnico de Peñarol.

Ruglio sigue respaldando a Aguirre como técnico de Peñarol.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol no atraviesa sus días más tranquilos. Tras la dolorosa derrota por 1-0 frente a Liverpool, que significó un duro golpe tanto en las aspiraciones para el Torneo Clausura como en la lucha por la Tabla Anual, el plantel aurinegro volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana en Los Aromos en medio de un clima de evidente preocupación e incertidumbre.

La jornada matutina estuvo marcada por la presencia de Ignacio Ruglio. El presidente aurinegro se hizo presente en el complejo deportivo para mantener una charla directa con los futbolistas y con el director técnico Diego Aguirre, buscando analizar el momento futbolístico y bajar líneas de cara al tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, la presencia del titular carbonero no disipó del todo las tormentas institucionales. A pesar del respaldo público y personal que Ruglio le mantiene a la "Fiera", dentro del Consejo Directivo la postura no es unánime. Un grupo de directivos ha solicitado formalmente que este martes, durante la reunión de directiva, se ponga sobre la mesa y se debata de manera firme la continuidad del entrenador al frente del primer equipo.

El cruce de visiones en la alta cúpula mirasol promete hacer del Consejo Directivo de este martes una jornada clave. Mientras la presidencia apuesta a sostener el proceso encabezado por Aguirre, una parte de la dirigencia entiende que los últimos resultados obligan a revisar la conducción técnica para no comprometer definitivamente los objetivos del año.

Con Juventud en el Centenario

En un movimiento clave para el desarrollo de la duodécima fecha del Torneo Clausura, Peñarol llegó a un acuerdo económico con Juventud de Las Piedras para evitar disputar su encuentro en el Parque Artigas de la ciudad canaria. Tras la negociación, el partido sufrió modificaciones de fondo: se reprogramó para el próximo viernes a la hora 20 y se trasladará al Estadio Centenario.

El encuentro entre Juventud de Las Piedras y Peñarol adquiere una trascendencia estratégica máxima para el equipo dirigido por Diego Aguirre. Por primera vez en lo que va del Torneo Clausura, los carboneros quedaron relegados en la tabla por detrás de Nacional.

El conjunto tricolor logró una importante victoria por 3-2 ante Deportivo Maldonado en Gran Parque Central este lunes por la noche, un resultado que lo consolida como un firme candidato al título y lo ubica a tan solo 1 punto del líder, Liverpool.

Con la presión al límite y la obligación de sumar de a tres para no perder pisada en la definición de la temporada, Peñarol saldrá al césped del Estadio Centenario a jugar un partido clave ante Juventud, en el inicio de una jornada de alta tensión que continuará el domingo cuando Nacional y Liverpool se midan en un choque directo en La Blanqueada.

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