Pereira a Bordaberry: Los agravios a Asti "son intolerables" y la oposición "se pone insensata"

Para que la Corte Electoral pueda investigar la situación, tiene que recibir una denuncia por parte del Poder Ejecutivo (Presidencia o Ministerios), alguna de las Cámaras Legislativas o de parte de autoridades de los partidos políticos.

De momento quien está realizando una pre investigación, a razón de una denuncia que realizó el convencional colorado Esequiel Ibarra, es la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Según explicó la presidenta del organismo a Caras y Caretas, Ana Ferraris, la Jutep aún no tomó postura sobre el caso, y está recabando información para poder resolver si tiene algún tipo de competencia sobre la situación, la cual necesariamente tendría que ir por la vía de la Ley de ética de los funcionarios públicos, y no por la regulación de delitos electorales.

El martes 13 el senador colorado Pedro Bordaberry, insultó al vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, quien avaló la pre investigación por parte de una funcionaria del organismo, asegurando que es “una mala persona” y una “rata rastrera” por presuntamente estar investigando lo que el dirigente político considera “un asado de amigos” con motivo de la recuperación de un cuadro de salud grave del diputado colorado Walter Cervini.

Con apoyo de las bancadas del Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) en la Cámara de Senadores, el dirigente de Vamos Uruguay señaló que presentará una denuncia penal por abuso de funciones a Asti, que aún no se concretó.

Caras y Caretas consultó a diferentes partidos con representación parlamentaria si están considerando presentar una denuncia contra el director Bouvier ante la Corte Electoral, para que ésta pueda investigar y presentar su dictamen.

Frenteamplistas

Varias fuentes de órganos de conducción nacionales del Frente Amplio (FA) señalaron a este medio que este asunto actualmente no está dentro de los principales temas de discusión, aún así podría estarlo en próximas reuniones del Secretariado Ejecutivo o de la Mesa Política. El FA viene de tener elecciones en las que Fernando Pereira resultó reelecto como presidente, y donde se discutieron asuntos programáticos y de aspectos estructurales de la sociedad.

Aún así en rueda de prensa luego de resultar reelecto como presidente, Pereira le contestó a Bordaberry y dijo que “las oposiciones a veces se ponen insensatas”. Los agravios a Asti “son intolerables” sobre todo “viendo las imágenes de la actividad en Florida”, valoró.

“Uno puede entender que se pueden haber equivocado, pero tratar así a alguien de la historia y la trayectoria de Asti es una barbaridad”, aseguró. “Yo no entiendo como todavía no pidió perdón, porque el Bordaberry que yo conozco, es un hombre que antes habría meditado y hubiera pedido perdón”, analizó. “Salvo que haya cambiado y que crea que el discurso de odio es el del que se alimenta su lugar electoral, no se puede entender”, reflexionó.

Nacionalistas

El directorio del PN consideró este lunes un informe jurídico más general sobre el funcionamiento de la Jutep, al cual cuestionan, en ese marco emitió una declaración en la que señala que “el conjunto de antecedentes, a los que se suman las recientes actuaciones notoriamente fuera del ámbito de competencia de la Jutep indagando legisladores por cuestiones que son materia de conocimiento de la Corte Electoral, refuerza la preocupación sobre el funcionamiento institucional”.

Caras y Caretas realizó consultas para saber si el PN está participando activamente de la elaboración de la denuncia penal a Asti, o si tiene previsto presentar una denuncia contra Bouvier, pero no recibió respuesta sobre este asunto. También consultó si el partido cambió de argumentos, luego de que reaparecieran las coberturas de prensa del Encuentro Nacional de la Lista 10 de Vamos Uruguay en Florida, que contradicen las alegaciones de que se trataba de “un asado de amigos” y no de un “acto político”, sin embargo tampoco obtuvo respuesta al cierre de la edición.

Colorados

Por parte del PC, este lunes hubo Comité Ejecutivo Nacional, donde analizaron la denuncia penal por abuso de funciones al vicepresidente de la Jutep, sin embargo ante la consulta de Caras y Caretas no brindaron demasiados detalles. El diputado Conrado Rodríguez señaló que la denuncia está en elaboración y que será presentada próximamente. Así mismo, sobre las críticas vertidas en relación a que el encuentro del que participó Bouvier se trató de un acto político y no de una reunión de amigos, se limitó a reiterar el discurso del senador Bordaberry en la Cámara de Senadores. Donde alegó las razones humanitarias de la reunión por motivo sentimental de la mejora de salud de Cervini, aunque en la rueda de prensa que dió ese día el tema no fue destacado por ningún medio de comunicación.

Identidad Soberana

El diputado y presidente de Identidad Soberana, Gustavo Salle, informó a Caras y Caretas que no tiene previsto denunciar al director Bouvier ante la Corte Electoral. Asimismo criticó la existencia del organismo de transparencia y ética pública: “el tiempo y los hechos nos dan la razón cuando presentamos el proyecto de ley para eliminar la Jutep. La Junta no debe existir. En su lugar, debe existir un Poder Judicial fuerte, excelso, decente, valiente, que investigue cuando haya apariencia de conducta criminal”.

“Para este tipo de situaciones” que involucran al dirigente colorado “que investigue la Corte Electoral, ya que es de su competencia. Pero la JUTEP no debe existir. El papel de investigación y cristalinidad lo tiene que cumplir el Poder Judicial. Es más, la JUTEP tiene elementos inconstitucionales”, aseguró.

Asimismo recalcó que considera que “frente a los graves problemas que tiene el país, este es un tema menor” y resaltó que están enfocados “en temas estructurales de muchísima mayor importancia, como por ejemplo investigar la anunciada inversión de Solaria, un contrato secreto, un contrato extractivista con mucha opacidad”.

Independientes y Cabildantes

Caras y Caretas consultó la exministra Irene Moreira de Cabildo Abierto quién aseguró que no van a denunciar a Bouvier ante la Corte Electoral. Por su parte el diputado del PI, Gerardo Sotelo, adelantó que “el partido aún no discutió el asunto”, y señaló que la conferencia en la que se anunció una denuncia penal fue por parte de la bancada de senadores de la Coalición Republicana, que no integra, más allá de que en el diálogo mantenido no se desmarcó del contenido.

Posteriormente a la publicación del artículo el presidente del PI, Pablo Mieres, comentó a Caras y Caretas que no está dentro de la agenda del partido llevar adelante acciones legales contra Bouvier.