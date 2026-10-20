Orsi dijo que hoy no hay "urgencia" en designar a un fiscal titular de Corte

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que el Poder Ejecutivo no considera urgente la designación de un nuevo titular para la Fiscalía General de la Nación. Actualmente, el organismo se encuentra bajo la conducción subrogante de Mónica Ferrero, quien asumió el cargo en 2024 tras el interinato de Juan Gómez y la salida del último fiscal designado por acuerdo parlamentario, Jorge Díaz.
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En el marco de una rueda de prensa a la salida de un acto organizado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el mandatario señaló que la prioridad actual radica en alcanzar consensos entre los distintos partidos políticos para cubrir vacantes en diversos organismos del Estado. Orsi destacó la necesidad de resolver las designaciones pendientes en los tribunales y en órganos clave como la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, los cuales requieren mayorías especiales en el Parlamento y continúan sin titulares definitivos ante la falta de acuerdos de fondo.
Situación de Fiscalía
La situación en la Fiscalía refleja un escenario político complejo. Mientras los partidos de la oposición respaldan la permanencia de Ferrero y han manifestado que no votarán a otro candidato para la titularidad, sectores del Frente Amplio han mantenido una postura crítica hacia su gestión. Desde el gobierno nacional no se contempla el envío del pedido de venia para ratificar a la actual fiscal de Estupefacientes como titular de la institución.
Durante su encuentro con los medios, el presidente también fue consultado sobre los reclamos presupuestales planteados por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Orsi reconoció la validez de la demanda y sostuvo que la asignación de recursos al Poder Judicial es una reflexión en la que se debe seguir profundizando, especialmente luego de que las autoridades judiciales advirtieran sobre la participación presupuestal más baja de los últimos 15 años.
Finalmente, el jefe de Estado subrayó la calidad y solidez del sistema de justicia uruguayo en el contexto internacional, calificándolo como un "lujo" en comparación con la región y el mundo. Asimismo, recordó que durante la última campaña electoral existió consenso entre la mayoría de las colectividades políticas sobre la viabilidad de crear un Ministerio de Justicia que optimice la administración de recursos, dejando en manos del Poder Legislativo el debate sobre la mejor fórmula para implementar dicha iniciativa.