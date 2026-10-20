Orsi dijo que hoy no hay "urgencia" en designar a un fiscal titular de Corte

Durante su encuentro con los medios, el presidente también fue consultado sobre los reclamos presupuestales planteados por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. Orsi reconoció la validez de la demanda y sostuvo que la asignación de recursos al Poder Judicial es una reflexión en la que se debe seguir profundizando, especialmente luego de que las autoridades judiciales advirtieran sobre la participación presupuestal más baja de los últimos 15 años.

Finalmente, el jefe de Estado subrayó la calidad y solidez del sistema de justicia uruguayo en el contexto internacional, calificándolo como un "lujo" en comparación con la región y el mundo. Asimismo, recordó que durante la última campaña electoral existió consenso entre la mayoría de las colectividades políticas sobre la viabilidad de crear un Ministerio de Justicia que optimice la administración de recursos, dejando en manos del Poder Legislativo el debate sobre la mejor fórmula para implementar dicha iniciativa.