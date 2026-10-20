Intendencia de Montevideo comienza este martes obras para una nueva ciclovía

Cómo serán las obras y cuánto durarán

La primera etapa consistirá en retirar cinco centímetros de la carpeta asfáltica existente. Estos trabajos se realizarán en horario nocturno, entre las 20:00 y las 5:00, y tendrán una duración estimada de cuatro días.

Posteriormente, se colocará una nueva carpeta asfáltica de 2,5 metros de ancho. Esta segunda etapa se desarrollará en horario diurno, de 7:00 a 17:00, y se extenderá durante aproximadamente dos semanas.

Dónde estará prohibido estacionar en Rondeau

La Intendencia informó que desde este martes 20 de octubre estará prohibido estacionar en los siguientes sectores:

Avenida General Rondeau, contra la acera oeste, entre General Francisco Caraballo y La Paz.

Avenida Libertador, contra la acera oeste, entre Galicia y Cerro Largo.

Avenida General Rondeau, contra la acera oeste, entre Cerro Largo y Plaza Cagancha.

La comuna exhortó a vecinos y comerciantes a no dejar vehículos estacionados en esas zonas y anunció que colocará cartelería para advertir sobre las restricciones.

Una vez instalada la señalización, los vehículos que permanezcan estacionados en los sectores prohibidos podrán ser sancionados y retirados.

La prohibición será permanente entre Caraballo y Cerro Largo, donde el espacio actualmente destinado al estacionamiento será ocupado por la nueva ciclovía.

En cambio, entre Cerro Largo y Plaza Cagancha, el estacionamiento se restablecerá de forma paralela a la infraestructura cicloviaria, una vez finalizada su señalización.

También se reubicarán contenedores de residuos y espacios de carga y descarga en Cerro Largo y avenida 18 de Julio.

Cómo será la nueva ciclovía

La futura ciclovía tendrá doble sentido de circulación y comenzará en Plaza Cagancha, para continuar por avenida Rondeau, General Caraballo, Paraguay y General José María Luna hasta Jujuy.

La Intendencia todavía trabaja en la definición de las conexiones con avenida Carlos María Ramírez, hacia el Cerro, y con la bicisenda de avenida Cibils, que llega hasta Paso de la Arena.

El proyecto completo contempla un recorrido de aproximadamente 11 kilómetros y forma parte del objetivo de la administración departamental de ampliar la infraestructura cicloviaria de Montevideo.

Actualmente, la capital cuenta con 78 kilómetros de infraestructura para bicicletas y la meta de la Intendencia es alcanzar los 100 kilómetros al finalizar el período de gobierno.