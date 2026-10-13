Incautaron 22 kg de cocaína en un auto manejado por joven cubano

Durante ese período, los investigadores reunieron distintos elementos que permitieron avanzar en la investigación, en cuyo marco ya se habían logrado formalizaciones y condenas de personas vinculadas a la tenencia de estupefacientes.

En ese contexto, el lunes 12 de octubre, mientras los policías realizaban tareas de vigilancia en la zona investigada, detectaron la circulación de un vehículo que ya estaba vinculado a la operación.

Al advertir la presencia policial, el conductor del auto -un hombre de nacionalidad cubana, de 23 años y sin antecedentes penales- intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y detenido.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron en el baúl ocho ladrillos y 24 mitades de ladrillo con una sustancia blanca, que totalizaron 21,865 kilos de cocaína. Además, se incautaron el vehículo y un teléfono celular.

Nueva incautación vinculada a la operación

Quevedo informó que la investigación continúa en curso y que, en una nueva actuación realizada recientemente, se llevó a cabo otro allanamiento en el que se incautó 1 kg de pasta base y una réplica de un arma de fuego con apariencia de subfusil.

El Jefe de Policía confirmó que este procedimiento está directamente relacionado con la incautación de cocaína realizada el día anterior y con la investigación que se venía desarrollando desde hacía varios meses.

Según explicó, la investigación busca determinar el alcance de la actividad delictiva. Una de las líneas de trabajo apunta a establecer si la sustancia estaba destinada no solo a la venta interna, sino también a su distribución. En ese sentido, los investigadores procuran determinar si la droga incautada iba a ser trasladada a Montevideo.

La investigación continúa en desarrollo, con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer las posibles vinculaciones con otras personas y actividades delictivas, mientras que el detenido continúa a disposición de la Fiscalía de 1º Turno.