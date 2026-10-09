Cayó en Paraguay un uruguayo que lideraba red que enviaba precursores para cocaína de Marset

El acetato es un líquido usado en el mercado negro como precursor químico para la elaboración de cocaína.

La investigación policial estableció que Fagúndez tenía una rutina prácticamente fija cada vez que venía a Paraguay: compraba los precursores y los enviaba en camiones hasta la frontera con Bolivia, donde la carga era recogida.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) le negó la entrada al Paraguay varias veces, tras el perfilamiento que hacían los funcionarios al entrevistarlo. Al ser reiteradamente rechazado y como soportaba alertas previas, el uruguayo optaba por ingresar clandestinamente.

Supuestamente, el uruguayo conseguía cada tambor a 700 dólares en Paraguay y los vendía a 2.800 dólares en Bolivia .

Por mucho tiempo la importación, exportación o venta del acetato de etilo o acetato etílico eran controladas en Paraguay, hasta que en 2021 el entonces presidente Mario Abdo Benítez despenalizó el uso de este líquido. Coincidentemente, desde esa época también creció el flujo de venta y de envío de esta sustancia, principalmente a Bolivia y casi siempre de manera irregular, es decir, de contrabando.

Tatiana Marset, era su contacto principal

De acuerdo con los datos obtenidos, el uruguayo detenido en Paraguay tenía contacto directo con la también uruguaya Tatiana Verónica Marset Alba, de 23 años, alias Tati, quien aparentemente era la que recibía o pagaba en Bolivia los cargamentos de precursores químicos.

Este nexo descubierto en la relevante operación de la Policía y la Fiscalía de Paraguay permitió establecer que entonces Fagúndez trabajaba directamente para la organización que comandaba el hermano mayor de Tatiana, Sebastián Marset, preso en Estados Unidos desde marzo.

Este esquema evidencia que Marset ya no compraba en Bolivia la cocaína que enviaba a Europa, sino que en los últimos tiempos por lo visto ya tenía su propio centro de producción.

Tatiana Marset, quien también fue detenida con su hermano aquel 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, estuvo encerrada en la cárcel de Palmasola de la misma ciudad hasta el 17 de agosto pasado, cuando obtuvo arresto domiciliario. Pero el próximo lunes 12 de octubre tiene prevista una audiencia de revisión de medidas, ya que incumplió su medida, por lo que es altamente probable que vuelva a prisión.

Detalles del operativo en Paraguay

La operación contra el narcotráfico en la que se desmanteló esta red vinculada a Marset, se inició en la noche del miércoles 7, cuando fue allanado un inquilinato situado en la calle Ypané entre Primavera y Prudencio Morínigo, en el barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central, a 18 kilómetros de la capital Asunción.

Los intervinientes fueron policías de la División de Inteligencia Antidrogas, dependiente del Departamento Antinarcóticos, quienes actuaron bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico del departamento Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo.

En el lugar del allanamiento fueron incautados 30 tambores de 200 litros de acetato de etilo, también llamado acetato etílico, que es uno de los precursores químicos principales utilizados para la elaboración de cocaína.

También se encontraron, por ejemplo, un gato y una prensa hidráulicos, similar a los que se usan para empaquetar drogas; dos moldes rectangulares de hierro, que coinciden con la forma habitual de los panes de cocaína, y un plástico pequeño con la forma de un delfín, que es idéntico a la marca o sello identificatorio que tienen muchos de los panes de cocaína producidos en Bolivia.

Los otros detenidos

Por orden del fiscal Venialgo, quedó detenido el dueño de casa, el paraguayo Juan Alcides Morel Ozuna, de 44 años, quien cumplió una condena de 6 años de cárcel por narcotráfico, luego de que en 2010 intentara enviar a China desde el aeropuerto de Luque una encomienda con 18 kg de cocaína.

El fiscal también dispuso la detención de los tres invitados con los que Juan Alcides estaba compartiendo un asado.

Se trata de los también paraguayos Luis Andrés Rodrigo Escobar Bodnarinc, de 33 años, sin antecedentes, y el primo de este, Óscar Rubén Escobar Espínola, de 46 años, quien cumplió una condena de 5 años de cárcel por narcotráfico, tras ser capturado en 2017 luego de que en su casa de Hernandarias se encontraran 6 kg de marihuana y algo de fenacetina.

En la madrugada del jueves 8, alrededor de las 02:00, cuando los intervinientes estaban terminando su procedimiento, encontraron abandonado a pocas cuadras del inquilinato un camión de cargas Mercedes Benz, con chapa HGK 857, en cuya carrocería había otros 29 barriles con acetato de etilo.

Teniendo en cuenta que cada tambor tiene una capacidad de 200 litros, lo incautado asciende a 11.800 litros de precursores químicos.