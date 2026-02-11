Hacete socio para acceder a este contenido

dinámicas |

presión de eeuu

Taiwán y la nueva realidad geopolítica: acuerdos, presiones y el futuro de la industria de semiconductores

Mientras EEUU impulsa la reubicación de la capacidad de fabricación, Taiwán deja claro que su propuesta de trasladar un 40 % de su capacidad es "imposible".

Semiconductores, una industria clave.

La situación actual de Taiwán es un reflejo de cómo la geopolítica está moldeando las dinámicas comerciales en el siglo XXI. En un contexto donde la presión de Estados Unidos sobre Taiwán se vuelve cada vez más palpable, el último acuerdo firmado en enero, que compromete a las empresas taiwanesas a invertir US$250,000 millones en territorio estadounidense, subraya la complejidad de las relaciones internacionales en la era contemporánea. A cambio de esta significativa inversión, Taiwán logró un límite arancelario del 15 %, inferior a las amenazas previas que alcanzaban hasta el 20 %.

Sin embargo, la relación no es tan sencilla. A medida que Estados Unidos impulsa la reubicación de la capacidad de fabricación de semiconductores, un elemento crítico de su estrategia de seguridad nacional, Taiwán ha dejado claro que su propuesta de trasladar un 40 % de su capacidad de chips al país norteamericano es "imposible". Esta negativa revela no solo la vulnerabilidad de la isla, sino también su determinación de preservar su "escudo de silicio", el cual ha servido como un activo económico vital ante las crecientes tensiones geopolíticas.

Taiwán es el líder indiscutible en la fabricación mundial de semiconductores, controlando aproximadamente el 66-67% del mercado de fundición y produciendo más del 50% de los chips más avanzados del mundo. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) domina este sector esencial para la inteligencia artificial y la tecnología moderna, representando cerca del 18% del PIB de la isla.

Aspectos clave de la industria de semiconductores en Taiwán (2025-2026)

1. Dominio de TSMC: La TSMC concentra más de la mitad del mercado global de fundición de chips (53%), consolidando su posición como un actor crucial dentro de la industria.

2. Impulso de la IA: El diseño y fabricación de chips para inteligencia artificial, impulsado por empresas como MediaTek y TSMC, ha generado un auge exportador significativo en el período 2025-2026.

3. Geopolítica y expansión Ante las tensiones y la necesidad de resiliencia en la cadena de suministro, TSMC está invirtiendo en nuevas plantas en EE. UU. (Arizona) y Japón. Sin embargo, Taiwán ha rechazado las presiones para trasladar una parte excesiva de su producción (como el 50%) a Estados Unidos.

4. Importancia económica Las exportaciones de componentes electrónicos, encabezadas por los semiconductores, representan casi el 74% de las exportaciones totales de la isla, lo que subraya su relevancia en la economía taiwanesa.

5. Inversión en I+D: La industria se centra en la miniaturización y la producción de chips para inteligencia artificial, manteniendo su liderazgo a través de inversiones constantes en tecnología avanzada.

A medida que las tensiones geopolíticas continúan en aumento, la capacidad de Taiwán para defender su sector de semiconductores se convierte en un factor clave no solo para su futuro, sino también para el equilibrio de poder y desarrollo en la región. La transformación de "hecho en Taiwán" a "hecho por Taiwán" ilustra los cambios estructurales en la industria de semiconductores, reflejando cómo el dominio tecnológico de la isla se ha convertido en moneda de cambio en las negociaciones comerciales. Mientras la geopolítica sigue evolucionando, el destino de Taiwán se convertirá en un punto focal en las discusiones sobre tecnología, comercio y soberanía global.

