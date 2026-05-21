Orsi celebró cuota de arroz para vender en la UE como "un gol": 63% del total

Orsi lo celebró

El presidente de la República Yamandú Orsi celebró este jueves la cuota de arroz que logró Uruguay para vender este año a la Unión Europea dentro del acuerdo comercial con el Mercosur.

“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, escribió el mandatario en X, al reproducir el posteo de la vicecanciller Valeria Csukasi.

La viceministra anunció que Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año.