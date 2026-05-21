Orsi celebró cuota de arroz para vender en la UE como "un gol": 63% del total

La vicecanciller Valeria Csukasi anunció este jueves de mañana que Uruguay se quedó con el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año, en el marco de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques regionales.
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“Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63% del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo”, escribió la viceministra en redes sociales, y arrobó a la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio del Economía y al productor arrocero Alfredo Lago, de la Asociación Cultivadores de Arroz.
Precisamente Lago respondió al posteo de Csukasi en X, y escribió: “Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen cuota de arroz en el acuerdo porque nuestra Cancillería, a través de Valeria Csukasi y Juan Labraga la plantearon, insistieron y la negociaron, siendo el único país que lo hizo, por cierto, atendiendo la solicitud del sector arrocero uruguayo. Hoy, la capitalizamos”.
Orsi lo celebró
El presidente de la República Yamandú Orsi celebró este jueves la cuota de arroz que logró Uruguay para vender este año a la Unión Europea dentro del acuerdo comercial con el Mercosur.
“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol. Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, escribió el mandatario en X, al reproducir el posteo de la vicecanciller Valeria Csukasi.
La viceministra anunció que Uruguay obtuvo el 63% de la cuota de arroz que el Mercosur le venderá a la Unión Europea este año.