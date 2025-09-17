Hacete socio para acceder a este contenido

diálogo social | seminarios | trabajo

analizando

Transferencias monetarias a la infancia. Punto de inicio de los seminarios del Dialogo Social

Las presentaciones pusieron de manifiesto la complejidad del tema de las transferencias monetarias, considerando la trayectoria de los últimos 17 años.

El Diálogo Social avanza.

 Imagen tomada de X
El diálogo social inició el martes 16 de setiembre una nueva etapa mediante seminarios temáticos que abordan cuestiones fundamentales relacionadas con su propuesta y el objetivo de llegar a abril de 2026 con un conjunto de propuestas legislativas consensuadas. Estos seminarios son una continuación de los conversatorios abiertos realizados en todo el país, donde diversos actores sociales tuvieron la oportunidad de participar y expresar sus opiniones. El primer seminario se tituló "Evidencia para repensar las transferencias monetarias dirigidas a la infancia", un tema crítico que invita a la reflexión y al análisis. Los contenidos presentados a lo largo del evento brindan una clara dirección sobre el trabajo que se plantea en el marco del diálogo social, destacando la importancia de la evidencia y los enfoques científicos en la formulación de políticas públicas.

En este contexto, la Universidad de la República ha desempeñado un papel central, aportando investigaciones relevantes ya elaboradas y adaptadas para esta ocasión. Durante el seminario participaron académicos de diversas instituciones, como la Udelar, la Universidad ORT y la UCU, lo que enriqueció el intercambio de ideas y experiencias. Las presentaciones pusieron de manifiesto la complejidad del tema de las transferencias monetarias, considerando la trayectoria de los últimos 17 años y las recomendaciones consensuadas entre los expertos. Entre los puntos destacados se mencionaron la necesidad de eliminar la fragmentación, establecer criterios claros sobre los montos, definir prioridades y grupos vulnerables, así como revisar las condicionalidades asociadas, elementos clave para mejorar la efectividad de estas transferencias.

El seminario no solo permitió proyectar posibles modificaciones en el diseño de las transferencias, basándose en la evidencia y los aprendizajes obtenidos, sino que también resaltó la importancia de la unificación del sistema y un cambio en la percepción respecto a las condicionalidades impuestas. A pesar de que se enfatizó la continuidad del sistema actual, algunas críticas a la administración anterior surgieron, especialmente en lo que respecta a la presencia de equipos en el territorio y la relación del Estado con la población vulnerable. Se destacó que es fundamental entender que las transferencias monetarias no pueden ser vistas de manera aislada, sino que deben integrarse en un enfoque más amplio que contemple otras políticas relevantes en beneficio de los segmentos más necesitados de la sociedad.

