Transferencias monetarias a la infancia. Punto de inicio de los seminarios del Dialogo Social

El seminario no solo permitió proyectar posibles modificaciones en el diseño de las transferencias, basándose en la evidencia y los aprendizajes obtenidos, sino que también resaltó la importancia de la unificación del sistema y un cambio en la percepción respecto a las condicionalidades impuestas. A pesar de que se enfatizó la continuidad del sistema actual, algunas críticas a la administración anterior surgieron, especialmente en lo que respecta a la presencia de equipos en el territorio y la relación del Estado con la población vulnerable. Se destacó que es fundamental entender que las transferencias monetarias no pueden ser vistas de manera aislada, sino que deben integrarse en un enfoque más amplio que contemple otras políticas relevantes en beneficio de los segmentos más necesitados de la sociedad.