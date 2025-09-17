El diálogo social inició el martes 16 de setiembre una nueva etapa mediante seminarios temáticos que abordan cuestiones fundamentales relacionadas con su propuesta y el objetivo de llegar a abril de 2026 con un conjunto de propuestas legislativas consensuadas. Estos seminarios son una continuación de los conversatorios abiertos realizados en todo el país, donde diversos actores sociales tuvieron la oportunidad de participar y expresar sus opiniones. El primer seminario se tituló "Evidencia para repensar las transferencias monetarias dirigidas a la infancia", un tema crítico que invita a la reflexión y al análisis. Los contenidos presentados a lo largo del evento brindan una clara dirección sobre el trabajo que se plantea en el marco del diálogo social, destacando la importancia de la evidencia y los enfoques científicos en la formulación de políticas públicas.
analizando
Transferencias monetarias a la infancia. Punto de inicio de los seminarios del Dialogo Social
Las presentaciones pusieron de manifiesto la complejidad del tema de las transferencias monetarias, considerando la trayectoria de los últimos 17 años.