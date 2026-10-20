Vinícius busca recuperar su impacto en el Real Madrid

mantiene presencia regular en el once;

participa en la creación de ocasiones;

todavía aporta asistencias;

su producción goleadora ha caído;

asume más trabajo defensivo que antes.

Mourinho reconoció a mediados de septiembre que el atacante aún no había mostrado su nivel más alto. Destacó también su trabajo diario. Su continuidad permite evaluar el problema dentro de un marco táctico y no simplemente físico.

El nuevo papel explica parte del cambio

La posición de Vinícius sigue siendo ofensiva, pero sus responsabilidades son más amplias. Presiona, cierra líneas de pase y debe regresar con mayor frecuencia cuando el rival supera la primera presión. Ese esfuerzo puede alejarlo de zonas donde antes recibía con más libertad.

La diferencia importa porque un extremo puede jugar bien sin acumular goles. También afecta la lectura de mercados individuales: una cuota de goleador o de remates necesita considerar su función real, no solo el nombre del jugador.

El Real Madrid ha alternado fases de control con partidos más abiertos. Esa variación cambia cuánto espacio encuentra Vinícius para acelerar, atacar el uno contra uno y recibir cerca del área.

Brasil ofreció una respuesta distinta

El amistoso de Brasil ante Australia dejó una imagen más cercana a su versión habitual. Vinícius participó en la jugada del tercer gol y convirtió de penalti el cuarto en la victoria por 4-2.

Carlo Ancelotti pidió paciencia después del encuentro. Recordó que incluso sin estar en su mejor momento puede decidir acciones importantes. Esa respuesta internacional no resuelve su situación en Madrid, pero muestra que mantiene recursos para romper una racha discreta.

Aspecto Situación al cierre de septiembre Partidos con el Real Madrid 8 Goles 1 Asistencias en LaLiga 3 Minutos ligueros 565 Señal reciente Gol de penalti con Brasil

Las próximas jornadas darán más contexto

La evolución no debería medirse únicamente por el siguiente gol. Será más útil observar si recibe más cerca del área, aumenta su volumen de remates y recupera asociaciones que le permitan atacar espacios con ventaja.

Esas señales también pueden modificar los mercados antes de cada partido, pero una racha corta no convierte una apuesta en certeza. Durante el registro en el sitio de 1xBet, el código promocional 1x_3831408 puede dar la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito. El importe, las condiciones y las reglas de uso pueden variar según el país de registro, por lo que conviene revisar la información vigente antes de depositar.

La lectura de estos mercados seguirá dependiendo de la función de Vinícius, del rival y de la información disponible antes de cada encuentro.

Octubre mostrará si cambia la tendencia

El reto para Vinícius es recuperar impacto sin perder las tareas que Mourinho le pide dentro del nuevo sistema. Su continuidad indica que sigue teniendo confianza, pero el Real Madrid necesita que esa presencia vuelva a traducirse en goles, asistencias y acciones decisivas.

La actuación con Brasil ofrece una referencia positiva, no una conclusión. Si aumenta su presencia en zonas de remate y mantiene regularidad, el debate sobre su arranque perderá fuerza. Hasta entonces, el contraste entre trabajo colectivo y producción ofensiva seguirá explicando por qué su inicio de temporada se siente más difícil que otros.