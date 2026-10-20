Fiesta García: el rock de Charly vuelve a reunir al público en la Sala del Museo

Hay canciones que atraviesan generaciones, acompañan momentos decisivos y se convierten en parte de la memoria colectiva. La música de Charly García es una de ellas. Bajo esa premisa, la Fiesta García tendrá una nueva edición el viernes 23 de octubre desde las 21 horas en la Sala del Museo del Carnaval, en Montevideo, con una invitación a celebrar el rock argentino desde el encuentro y la participación del público.