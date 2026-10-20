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Cultura y espectáculos fiesta | Sala del Museo | repertorio

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Fiesta García: el rock de Charly vuelve a reunir al público en la Sala del Museo

La celebración dedicada al universo musical de Charly García regresa el viernes 23 de octubre a la Sala del Museo del Carnaval, con Los Salieris como banda anfitriona e invitados especiales.

Fiesta García Sala del Museo

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Por Redacción de Caras y Caretas

Hay canciones que atraviesan generaciones, acompañan momentos decisivos y se convierten en parte de la memoria colectiva. La música de Charly García es una de ellas. Bajo esa premisa, la Fiesta García tendrá una nueva edición el viernes 23 de octubre desde las 21 horas en la Sala del Museo del Carnaval, en Montevideo, con una invitación a celebrar el rock argentino desde el encuentro y la participación del público.

La propuesta, impulsada por Los Salieris de Charly, busca ir más allá del formato tradicional de homenaje. La idea es transformar el repertorio de uno de los músicos más influyentes del rock en español en una experiencia compartida, donde las canciones conocidas se conviertan en el punto de partida para cantar, bailar y reencontrarse con distintas épocas de la música rioplatense.

Un repertorio que sigue convocando

Al frente de la celebración estarán Los Salieris, la banda anfitriona de la Sala del Museo, que propone revisitar el legado de García desde la interpretación en vivo. La fiesta también incorpora invitados especiales, con artistas de Uruguay y Argentina, para ampliar los matices musicales de cada edición.

Entre las canciones que forman parte del imaginario de Charly García hay himnos que acompañaron distintas etapas de la historia del rock argentino y que continúan encontrando nuevos oyentes. Esa vigencia es uno de los ejes de la propuesta: mantener vivo un repertorio que no pertenece únicamente a la nostalgia, sino que sigue funcionando como lenguaje común entre generaciones.

La experiencia se completa con DJ sets entre las presentaciones, una dinámica que mantiene la música en movimiento y convierte la noche en una celebración colectiva.

Las entradas están a la venta en Redtickets.

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