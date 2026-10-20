Reciben pensión especial 1.500 trabajadores perseguidos en dictadura

La normativa creó mecanismos previsionales para reconocer parte del perjuicio sufrido por quienes vieron interrumpidas sus trayectorias laborales durante ese período. Entre ellos se encuentran una pensión especial reparatoria, una jubilación especial y el reconocimiento de períodos de actividad que no pudieron desarrollarse con normalidad debido a la persecución.

Durante la conmemoración, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, sostuvo que reconocer ese daño “no fue una concesión de nadie”, sino un deber ético y constitucional de la democracia.

La afirmación apunta a una dimensión de la reparación que trasciende la asistencia económica: el reconocimiento de derechos vulnerados por la actuación represiva del Estado y de sus consecuencias sobre la vida laboral de las víctimas.

Las consecuencias económicas de la dictadura

La persecución durante el terrorismo de Estado no se limitó a la prisión, la tortura, la desaparición forzada y el exilio. También se expresó en despidos, listas negras, destituciones y obstáculos para acceder a nuevos empleos, especialmente entre trabajadores vinculados a la actividad sindical y política.

La pérdida del trabajo podía extender sus efectos durante años. Además de la caída de los ingresos, implicaba interrupciones en los aportes previsionales y dificultades para reconstruir una trayectoria laboral. En muchos casos, esas consecuencias afectaron también la estabilidad económica de las familias.

La Ley 18.033 procuró reconocer parte de ese perjuicio mediante instrumentos que contemplan las dificultades para acceder a una jubilación y las consecuencias de los períodos en los que las víctimas no pudieron trabajar en condiciones normales.

De acuerdo con las condiciones oficiales del trámite, la jubilación especial exige, entre otros requisitos, tener 60 años de edad y acreditar al menos diez años de servicios reconocidos por fuera de los períodos computados mediante esta normativa.

Los reclamos que siguen pendientes

El balance de las dos décadas también vuelve a poner sobre la mesa las controversias que acompañaron la aplicación de la ley. Organizaciones de expresos políticos han cuestionado las incompatibilidades entre prestaciones, los criterios de prueba y las restricciones que pueden llevar a algunas personas a tener que optar entre beneficios previsionales vinculados a su vida laboral y la reparación prevista por la norma.

En setiembre, además, volvió a discutirse el alcance de la pensión para familiares y sucesores, un asunto que mantiene abierto el debate sobre hasta dónde debe extenderse el reconocimiento de las consecuencias de la persecución.

Estas diferencias muestran que la existencia de un mecanismo reparatorio no elimina automáticamente las dificultades para acceder a él. Las condiciones exigidas, la documentación disponible y la interpretación de cada caso pueden determinar si una persona logra obtener el reconocimiento solicitado.

Expedientes que reconstruyen hechos de hace más de 40 años

El paso del tiempo representa otro desafío para la comisión especial. Muchas de las personas que podían acogerse a la ley ya alcanzaron edades avanzadas, mientras que otras fallecieron antes de recibir una resolución.

Las demoras adquieren así una dimensión particular: reducen el tiempo durante el cual las víctimas pueden ejercer el derecho reconocido y, en determinados casos, trasladan a sus familiares la tarea de reconstruir antecedentes y reunir documentos de varias décadas atrás.

El presidente de la comisión, Federico Baz, informó que el organismo continúa recibiendo y evaluando solicitudes. Cada expediente puede requerir la reconstrucción de hechos ocurridos hace más de cuatro décadas, en ocasiones sin registros oficiales completos.

En ese contexto, los testimonios, los archivos sindicales y otros elementos probatorios pueden resultar fundamentales para acreditar situaciones de persecución que no quedaron debidamente documentadas en su momento.

A veinte años de la aprobación de la Ley 18.033, los 13.035 expedientes analizados reflejan la dimensión de una política de reparación que busca reconocer las consecuencias laborales de la dictadura. Los resultados alcanzados conviven, sin embargo, con reclamos por las restricciones y los obstáculos que todavía enfrentan algunas víctimas.

La conmemoración vuelve a colocar en el centro una cuestión de derechos: reparar el daño no devuelve los años perdidos ni restablece las oportunidades laborales truncadas, pero permite reconocer la injusticia y asumir la responsabilidad democrática de evitar que sus consecuencias permanezcan sin respuesta.