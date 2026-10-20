Gustavo González:"El interés es molestar" porque Al-Masri "no está buscada por Interpol ni nada por el estilo"

El senador frenteamplista Gustavo González, quien solicitó la sala a pedido de la Embajada de Palestina, respondió en rueda de prensa a los cuestionamientos de la oposición diciendo que “la acusación está equivocadísima” y que tendrían que revisar “el listado de Estados Unidos de las organizaciones terroristas, en la cual el Frente Popular no está”.

La organización “no ha hecho ninguna resistencia dentro de su territorio, jamás un atentado, secuestro, ni nada”, complementó. La señora Al-Masri “vive hoy en día en Cisjordania, o sea, que si Israel tuviera interés como gobierno en ir contra ella, ya lo habría hecho. Por lo tanto, la mujer es legal”, argumentó. “Yo creo que se confundieron de Frente”, sostuvo.

“La señora ni siquiera va a venir, va a mandar un video porque hoy es la subsecretaria del Frente Democrático de Palestina, organización legal absolutamente en Palestina que nada tiene que ver con grupos terroristas”, destacó. “El interés es molestar” en la conmemoración del “Día de la mujer Palestina”, evaluó. “No está buscada por Interpol ni nada por el estilo, vive en Cisjordania sin ningún tipo de problema y he hablado con el embajador de Palestina que se hace responsable al respecto sin ningún problema”, puntualizó.

La vicepresidenta Carolina Cosse realizó un posteo en sus redes sociales en las que señala que “el Parlamento es la casa de la democracia uruguaya” y en él “están representadas todas las expresiones que la ciudadanía elige, y sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver y entender el mundo, siempre dentro del respeto a nuestros principios republicanos”.

“Las salas del Palacio Legislativo se solicitan habitualmente para una gran variedad de actividades” y hasta el momento “ni las Cámaras ni la Comisión Administrativa han aprobado un reglamento que regule su uso” por lo que “ante esa ausencia, el criterio vigente es que cada legisladora y cada legislador puede solicitarlas y asume la responsabilidad por los eventos que se realizan con su firma”, resaltó.

“En Uruguay rigen la libertad de reunión y la libertad de expresión, por eso no corresponde que, en mi calidad de Vicepresidenta de la República, decida quién puede hablar y quién no en las actividades convocadas por parlamentarios”, contestó ante los pedidos de bloquear de la participación a la panelista.

Reclamo coalicionista

Según publicó El País, legisladores de la Coalición Republicana enviaron una carta a la vicepresidenta Cosse para protestar “no a la conmemoración sino a la participación de al-Masri porque integra el Buró Político del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, una organización designada como terrorista por Israel que la acusa de atentados mortales contra civiles”.

En la carta aseguran que el brazo armado del partido político, las Brigadas Omar-al Qasim, participaron de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel junto a Hamás.

“En cuanto a las manifestaciones públicas atribuidas personalmente a Majida al-Masri, cabe señalar que ha defendido la denominada 'resistencia en todas sus formas' y promoviendo la incorporación de las organizaciones terroristas Hamás y la Yihad Islámica a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el marco de una estrategia común”, consignó el País.

“Entendemos que la gravedad de los antecedentes señalados exige una decisión institucional clara, fundada y consecuente con los valores y principios democráticos y republicanos que deben regir la actuación del Parlamento”, finalizaron.

El senador nacionalista Javier García publicó: “Atentado a Israel: ¿Dirigente de organización que participó en atentados del 7/10/23 junto a HAMÁS, en el Parlamento uruguayo? ¿La presidenta del Poder Legislativo lo avala?”. Y el senador blanco Sebastián Da Silva lo respaldó “Hemos tocado fondo? No, peor. El Palacio Legislativo va a recibir a una terrorista de Hamas. La responsabilidad es de Carolina Cosse, no de los que ahí trabajamos”.

Por su parte el diputado nacionalista Juan Martin Rodríguez publicó que "la izquierda islamista, la misma que en Europa eligió ser cómplice de los que hoy la están destruyendo por dentro… En Uruguay, no estamos dispuestos a mirar hacia el costado y permitirles a quienes pretenden eliminar la cultura occidental judeocristiana, tener éxito".

Respuesta desde la izquierda palestina-israelí

Caras y Caretas consultó a una fuente del partido judío-palestino Hadash, quién rechazó que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina haya participado en los ataques del 7 de octubre. El vocero del partido marxista aseguró que existen vínculos entre el partido integrante de la Autoridad Nacional Palestina y el del Parlamento Israelí (Knesset). Hadash es un partido de mayoría árabe pero que también cuenta con la participación destacada de judíos como el legislador Ofer Cassif.

El partido marxista se ha caracterizado por la firme condena al gobierno israelí, así como a diferentes características del propio Estado de Israel, al que consideran de apartheid. De la misma forma que condenan el genocidio liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, desde Hadash han rechazado el ataque terrorista de Hamas, aunque consideran que es consecuencia de la ocupación y bloqueo a Palestina.