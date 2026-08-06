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Buena noticia

42% de niños y adolescentes desvinculados regresó al sistema educativo

Este logro se alcanzó gracias a la estrategia "Volver a los sueños" que busca reincorporar a la educación a aquellos niños y adolescentes que la abandonaron.

Niños y adolescentes de nuevo en la educación

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Un total de 2.844 niños y adolescentes regresaron a las aulas en la primera etapa de la estrategia de revinculación educativa "Volver a los Sueños", desarrollada entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2026. La cifra representa el 42% de los 6.812 casos de desvinculación detectados en el sistema educativo obligatorio.

Los datos presentados por las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Banco de Previsión Social (BPS) confirman un avance significativo en las políticas de retención e inclusión escolar.

Un avance sostenido respecto a 2025

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que los resultados de 2026 evidencian una efectividad creciente de las políticas públicas de acompañamiento. Antes de la implementación de este modelo de intervención, la cantidad de estudiantes que retornaba a las aulas rondaba los 300 casos anuales (aproximadamente un 5% de los detectados). En 2025, con la puesta en marcha de "Volver a los Sueños", la cifra aumentó a 2.000 estudiantes, alcanzando este año a más de 2.800 alumnos.

"Estos datos muestran que la política pública de acompañamiento es más potente que suspender una prestación", afirmó Caggiani.

El titular de la ANEP explicó además que las tareas de seguimiento permitieron transparentar realidades diversas: desde menores que asistían a educación privada pero figuraban desvinculados del sistema público, hasta adolescentes de entre 14 y 17 años que habían abandonado los estudios para insertarse en el mercado laboral o asumir tareas de cuidado familiar.

Trabajo territorial e interinstitucional

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, ponderó el esfuerzo coordinado entre los equipos técnicos, las organizaciones sociales y las comunidades territoriales, señalando que este trabajo conjunto marca la pauta de hacia dónde avanzar en los procesos de recomposición social y educativa.

Civila enfatizó que comprender las causas multidimensionales del abandono escolar es imprescindible para lograr una reinserción sostenible, justificando la prioridad que el Gobierno ha otorgado a esta problemática.

Alcance de la medida y perspectivas

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, contextualizó el alcance del programa al señalar que el universo total de niños y adolescentes mayores de 5 años beneficiarios de asignaciones familiares supera las 406.000 personas. Bajo este marco, los 3.968 menores que aún permanecen fuera del sistema representan tan solo el 1% del total.

"El mensaje es que la política es exitosa y que la enorme mayoría de las familias envía a sus hijos a estudiar", sostuvo Pardo.

La jerarca del BPS añadió que los casos pendientes corresponden en su mayoría a situaciones familiares de alta complejidad que demandan abordajes integrales. En ese sentido, destacó que las propuestas orientadas a fortalecer las prestaciones sociales dentro de la Rendición de Cuentas buscan atender esas realidades y garantizar las condiciones para la permanencia educativa a largo plazo.

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