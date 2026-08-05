La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, resolvió extender por 180 días las medidas cautelares de prisión domiciliaria dispuestas contra Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso.
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Conexión Ganadera: Justicia extendió cautelar de Cabral por 180 días y por ahora seguirá en Punta del Este
El fiscal Enrique Rodríguez entiende que no hay elementos para enviar a Daniela Cabrera a la cárcel. La jueza también mantiene 180 días más de prisión preventiva de Carrasco e Iewdiukow en el caso Conexión Ganadera.