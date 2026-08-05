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Conexión Ganadera | Daniela Cabral | Punta del Este

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Conexión Ganadera: Justicia extendió cautelar de Cabral por 180 días y por ahora seguirá en Punta del Este

El fiscal Enrique Rodríguez entiende que no hay elementos para enviar a Daniela Cabrera a la cárcel. La jueza también mantiene 180 días más de prisión preventiva de Carrasco e Iewdiukow en el caso Conexión Ganadera.

Conexión Ganadera, imagen de archivo.

Conexión Ganadera, imagen de archivo.

 APU
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Por otro lado, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, imputados por lavado de activos, seguirán en prisión preventiva por 180 días más. Las tres medidas cautelares vencerán el 5 de febrero de 2027.

El abogado defensor de cientos de damnificados, Juan Pablo Decia, valoró el trabajo de investigación de la Fiscalía y reconoció que aunque se han integrado nuevos profesionales, aún hace falta más recursos para dar respuesta a las víctimas.

Recientemente la Justicia de Concurso rechazó millonario reclamo de la Dirección General Impositiva a Conexión Ganadera y los ahorristas lo celebraron

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