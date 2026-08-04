Teatro gratuito llegará a barrios de Montevideo durante todo agosto

La propuesta se enmarca en el eje Circulación del programa, que apunta a fomentar la descentralización cultural mediante la llegada de espectáculos a diferentes zonas de la ciudad, promoviendo el encuentro entre artistas y públicos.

De acuerdo con la Intendencia, este componente también busca impulsar la diversidad de lenguajes escénicos y fortalecer a los colectivos artísticos independientes con base territorial, favoreciendo la circulación de sus producciones por los distintos barrios de Montevideo.

Programación

Edipo en Ezeiza

En un paisaje nacional fragmentado, una familia se somete a feroces interrogatorios para descubrir al enemigo infiltrado. Tras el "picnic de Ezeiza", el padre, la madre y el hijo ven sus identidades quebrarse bajo un símbolo patrio que asfixia. En una atmósfera de catástrofe atemporal —marcada por apagones, sirenas y linternas—, esta tragicomedia absurda, onírica y delirante no busca recrear la historia, sino exponer la persecución metida dentro del hogar. Una obra que incomoda y sacude, invitando a cuestionar las verdades establecidas.

20 de agosto, 17:30 h en el Complejo SACUDE (Los Ángeles 5340)

21 de agosto, 19:30 h en el Centro Cultural Alba Roballo (José Llupes 5350)

27 de agosto, 19 h en Crece Flor de Maroñas (Manuel Acuña 3061)

Plantar Bandera

Plantar Bandera es una obra de dramaturgia y dirección de Federico Silva, distinguida con el Primer Premio del Concurso Literario Juan Carlos Onetti 2024, que aborda con humor, poesía y crudeza los mitos fundacionales del Uruguay. A través de los personajes Arrumaco, Mamá y El Campeón, este grupo de artistas recorre distintos pueblos, vagando en un terreno que nunca es suyo, suelo ajeno donde se juntan dos acontecimientos: el alambramiento de los campos y el Circo criollo. Tres personajes, la patria y un biombo: un modesto escenario a la intemperie.

El espectáculo entrelaza elementos del circo criollo, el carnaval y el teatro contemporáneo, proponiendo una reflexión crítica sobre la identidad nacional, la memoria colectiva y las tensiones entre tradición y modernidad.

7 de agosto, 19 h en Crece Flor de Maroñas (Manuel Acuña 3061)

14 de agosto, 19:30 h en el Centro Cultural Alba Roballo (José Llupes 5350)

21 de agosto, 19:30 h en la Comisión Fomento Mesa 2 (Pantanoso 4718)

Parte de este mundo

"Parte de Este Mundo" invita a los espectadores a compartir una mesa con los actores. A través de relatos improvisados que revelan las fragilidades de la condición humana, los personajes enfrentan pequeños desastres emocionales que emergen de situaciones cotidianas.

La comunión en la mesa, la música y la proximidad entre actores y público crean un ambiente íntimo, donde lo que no se dice es tan importante como lo que se verbaliza. Este montaje transforma la representación teatral en una experiencia colectiva y emocionalmente cercana.