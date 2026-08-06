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Política Cardama | Castaingdebat |

Fiscalía

Javier García y Armando Castaingdebat fueron identificados como indagados en el caso Cardama

El Ejecutivo entregó el acta original que evidencia que la garantía presentada por Cardama fue falsificada. Aún no está definido cuándo serán citados.

Javier García y Armando Castaingdebat.

Javier García y Armando Castaingdebat.
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El caso Cardama continúa avanzando y en las próximas semanas se escribirán nuevos capítulos. Mientras la comisión investigadora del Parlamento está cerca de llegar al final, el fiscal subrogante especializado en Delitos Complejos de 1º turno, Gilberto Rodríguez, avanza en la investigación del caso Cardama, e identificó a cuatro indagados en la causa: los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, el ex director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Fabián Martínez y el exdirector de Recursos Financieros de esa cartera Damián Galó.

Rodríguez, que estará a cargo del caso al menos hasta el 20 de agosto, realizó en los últimos días una serie de diligencias para avanzar en la investigación penal sobre la adjudicación para la construcción de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard. Entre ellas, pidió la remisión de todas las actuaciones de la comisión investigadora de la Asamblea General que estudia el caso y emitió oficios para obtener mayor información.

La denuncia fue presentada en octubre de 2025, después de que desde el Poder Ejecutivo encontraran “fuertes indicios” de “estafa o fraude”. La decisión se tomó cuando, al vencer el plazo para que Cardama renovara la garantía que respaldaba el contrato, el Ejecutivo decidió ejecutar la garantía vigente y se encontró con que la empresa que emitió la garantía, Eurocommerce, no existía.

Como la sede de Eurocommerce supuestamente estaba en Londres, el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, fue hasta la oficina, pero se encontró con que en esa dirección funciona una inmobiliaria. Por otra parte, en la página web de Eurocommerce figuraba como foto principal la fachada de un banco de Toronto que había sido recientemente sancionado por actividades de lavado y narcotráfico.

Fiscalía recibió acta original

Según publica este jueves La Diaria, en las últimas semanas la Fiscalía recibió por parte del Ejecutivo el acta original, apostillada desde España, para mostrar que el documento entregado como garantía por parte de Cardama, primero en octubre de 2024 y luego el enviado por mail en octubre de 2025, cuando el gobierno ya había definido la rescisión del contrato, fue adulterado.

Además, la causa cuenta con otras pericias, como la realizada por el Ministerio del Interior sobre los mails y los documentos enviados por Cardama, que concluyeron que la renovación de la garantía presentada por Cardama fue falsificada.

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