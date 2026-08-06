El caso Cardama continúa avanzando y en las próximas semanas se escribirán nuevos capítulos. Mientras la comisión investigadora del Parlamento está cerca de llegar al final, el fiscal subrogante especializado en Delitos Complejos de 1º turno, Gilberto Rodríguez, avanza en la investigación del caso Cardama, e identificó a cuatro indagados en la causa: los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, el ex director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Fabián Martínez y el exdirector de Recursos Financieros de esa cartera Damián Galó.
Fiscalía
Javier García y Armando Castaingdebat fueron identificados como indagados en el caso Cardama
El Ejecutivo entregó el acta original que evidencia que la garantía presentada por Cardama fue falsificada. Aún no está definido cuándo serán citados.