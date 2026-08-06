Javier García y Armando Castaingdebat fueron identificados como indagados en el caso Cardama

Como la sede de Eurocommerce supuestamente estaba en Londres, el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, fue hasta la oficina, pero se encontró con que en esa dirección funciona una inmobiliaria. Por otra parte, en la página web de Eurocommerce figuraba como foto principal la fachada de un banco de Toronto que había sido recientemente sancionado por actividades de lavado y narcotráfico.

Fiscalía recibió acta original

Según publica este jueves La Diaria, en las últimas semanas la Fiscalía recibió por parte del Ejecutivo el acta original, apostillada desde España, para mostrar que el documento entregado como garantía por parte de Cardama, primero en octubre de 2024 y luego el enviado por mail en octubre de 2025, cuando el gobierno ya había definido la rescisión del contrato, fue adulterado.

Además, la causa cuenta con otras pericias, como la realizada por el Ministerio del Interior sobre los mails y los documentos enviados por Cardama, que concluyeron que la renovación de la garantía presentada por Cardama fue falsificada.