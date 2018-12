Acusan a Cartes de la creación de Cambios Amambay

Por Víctor Carrato

La declaración fue realizada ante la Comisión Bicameral paraguaya de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos atribuidos a Darío Messer, socio fundador de Cambios Amambay SRL, matriz del hoy denominado Banco Basa.

Sin embargo, las declaraciones de Monti confundieron aún más. En su relato dijo que el Cambio Amambay fue abierto luego de un decreto firmado por el entonces presidente de la República Gral. Andrés Rodríguez, y que Horacio Cartes no tuvo acciones en ningún momento, aunque fue el artífice de la creación de la casa de cambios.

La declaración con más repercusión hasta el momento fue la de la exfuncionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Raquel Cuevas, quien aseguró que el nombre del expresidente Cartes, del gobernante Partido Colorado, aparecía en documentos relacionados con el caso Messer. Eso motivó la citación del exmandatario paraguayo, pero Cartes no se presentó y pidió a los miembros de la comisión que le enviaran las preguntas por escrito.

La Fiscalía paraguaya sostiene que el cambista Messer, su hijo y un primo de Cartes habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de 40 millones de dólares y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido 1.600 millones de dólares en 52 países.

Quién es Darío Messer

El nombre de Darío Messer es sindicado como el cerebro del mayor lavado de dinero y evasión de divisas en la historia del Brasil, que se inició en los años 80. El brasileño, que también cuenta con nacionalidad paraguaya, tiene una relación muy cercana con el presidente Horacio Cartes.

La investigación del famoso caso conocido como Lava Jato tiene que ver con un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que alcanza la cifra de US$ 1.652 millones. Uno de los pedidos de arresto es contra el empresario y cambista Darío Messer. Para las autoridades del vecino país, el hombre es uno de los principales líderes de dicha organización.

También se lo involucró en un caso denominado Banestado de 2005, considerado el mayor escándalo de lavado de dinero en el Brasil.

El escándalo Banestado se generó por una remesa ilegal de moneda extranjera hacia el exterior en la segunda mitad de la década de 1990. Hubo una investigación federal y el establecimiento de una Comisión de Investigación del Parlamento en 2003.

Se enviaron decenas de miles de bienes ilegalmente a los Estados Unidos (EEUU). Las autoridades estadounidenses lograron posteriormente recuperar 17 millones de dólares, que fueron devueltos a Brasil.

Luego de eso decidió cambiar su zona de operación, trasladándose a Uruguay y Paraguay. Darío Messer es un cambista de segunda generación, porque heredó de su padre el negocio y lo hizo crecer. Su familia llegó a ser dueña de un banco, el Dimensión.

Por la causa de Lava Jato, Messer fue delatado por otros cambistas que integraban el grupo delictivo y que fueron detenidos. Señalaron cómo operaba para el lavado de dinero a través de cuentas offshore en varios países.

El diario brasileño O Globo divulgó las influencias del fallecido Mordko Messer, padre de Darío, sobre el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. El rotativo recuerda la época en que el mandatario trabajaba con dólares en la frontera, hasta que se quedó sin recursos. Menciona que fue Mordko quien le prestó dinero para rehacer el negocio.

El mismo Cartes se dirigió a la familia Messer en el discurso que dio cuando recibió en Buenos Aires el premio Shalom por parte del Congreso Judío Mundial, en 2016.

“En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno cariño filial, mi gratitud y mi admiración. Su recuerdo llena mi mente y mi corazón en este acto. Me emociona y me honra mencionar el nombre querido de don Mordko Messer, mi segundo padre, que Dios lo tenga en su Santa Gloria”, expresó.

Así también, a través de una entrevista concedida por Horacio Cartes al diario Última Hora en 2010, este admitía que conocía a Darío Messer e incluso lo trataba como su “hermano del alma”.

Alto riesgo

El presidente del Banco Amambay, Eduardo Campos Marín, confirmó que en 2003 Darío Messer había solicitado una tarjeta de crédito que luego fue cancelada en 2004 por tratarse de un sujeto sospechoso. La declaración se dio ante la Comisión Bicameral que investiga el caso de lavado de dinero de Messer.

Aseguró que no ignoraban la historia de Darío Messer, “el señor estaba dentro de una matriz de alto riesgo”. Tuvieron varios reportes de WorkCheck donde no apareció ningún reporte.

“Abrimos la cuenta de Darío Messer, tenía un perfil de alto riesgo, le aclaramos que no fuera una cuenta transaccional, no podía depositar cheques ni efectivos, tenía un límite y solo podía operar con un director que estaba dentro del sistema paraguayo”, explicó a la comisión.

Las inversiones que Messer realizó con Amambay fueron la compra de bonos subordinados del BBVA por una suma de US$ 2,5 millones.

Por otro lado, explicó que la casa de cambios Humaitá fue constituida en 1989, con Darío Messer, Telmo Cartes (padre del expresidente Horacio Cartes) y César Monti. Funcionó hasta 1990. Luego de crearse la sociedad anónima Cambios Amambay en agosto de 1991, Messer renunció a la sociedad.

Campos desligó cualquier responsabilidad que podría tener Horacio Cartes dentro de la entidad financiera, y que el señor Telmo Cartes dejó las acciones a Sara Cartes en 2004 asumiendo la presidencia de la entidad.

El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, también compareció ante la comisión, se desligó de cualquier tipo de responsabilidad de alertar sobre cualquier operación sospechosa.

“No es a nosotros a quienes nos tienen que sonar las alarmas. No tenemos ni siquiera acceso al reporte de operaciones sospechosas, esa información va a la Seprelad, que una vez que escucha la alarma tiene que hacer la investigación”, indicó.

El presidente del Banco Basa, Eduardo Campos Marín, explicó que Ramón Telmo Cartes y Guiomar De Gásperi crearon Cambios Amambay SA (luego pasó a ser Banco Amambay y hoy en día es conocido como Basa) al comprar las acciones de una casa de cambios que había sido constituida por Darío Messer y otros empresarios cambiarios.

Eduardo Campos Marín explicó que durante la época de Stroessner había un mercado regulado y que tras el golpe de Estado se cambió el régimen de cambio, pasando a ser un mercado libre. Recién ahí comienzan a aparecer más casas de cambios.

Añadió que fue en agosto de 1991 que Ramón Telmo Cartes y Guiomar De Gásperi fundaron Cambios Amambay SA (cada uno con el 50% de las acciones), lo que al año siguiente pasó a ser Banco Amambay SA. El 15 de octubre de 1992 el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó la habilitación del banco, siendo los principales accionistas Telmo Cartes y De Gásperi, no así Messer.

Señaló que en los años 80 el grupo estaba en el mercado pero como una casa de turismo que realizaba cambios; se denominaba Humaitá Turismo SRL. En contrapartida, en 1989 Darío Messer formó parte de la constitución de Cambios Amambay SRL, junto con Mariano Roque Alonso y César Monti.

“Nosotros estábamos trabajando en la utilidad cambiaria pero a través de Humaitá Turismo SRL y existía esta casa de cambios (la que había sido creada por Messer), entonces nosotros compramos esa sociedad porque era más fácil comprar que abrir una nueva. Tenía un capital de 800 millones”, dijo.

Cómo operaba Messer

Messer fue el mentor de los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como Juca Bala, y Claudio Fernando Barbosa, ambos acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, preso por corrupción.

El empresario brasilero fue el responsable de dar cobertura financiera a las operaciones del dúo, recibiendo el 60% de las ganancias. En una declaración ante el Ministerio Público del Brasil, Claret y Barbosa revelaron cómo funcionaba el esquema que reunía a terratenientes de todo el país y que movió cerca de US$ 1.600 millones, involucrando más de 3.000 cuentas offshore en 52 países.

Según consta en los documentos que manejan los investigadores brasileños, al trasladar sus operaciones financieras al Uruguay, en el año 2003, Messer instaló una institución financiera clandestina en la que cada cliente mantenía una cuenta propia utilizando apodos y no sus nombres reales.

Esta entidad constituyó una gigantesca red de lavado de dinero, esencial para la práctica de crímenes como la corrupción, evasión de divisas y evasión tributaria.

En sociedad con otro cambista, identificado como Enrico Machado, Darío Messer creó el banco Evergreen (EVG), un ente bancario que pasó a tener relaciones con los negocios desarrollados en Uruguay y que fue instalado con la finalidad de ocultar recursos de los clientes en el mercado negro.

Claret y Barbosa eran los grandes operadores de la firma, aunque inicialmente solo recibían el 2% de los beneficios del negocio. Esta proporción creció hasta el 18% en 2008, porcentaje que mantuvieron hasta el día de su detención, en marzo de 2017.