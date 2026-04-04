Cambio de tiempo: Inumet y MetSul prevén el ingreso de una masa de aire frío este sábado

Mínimas: Se situarán en el entorno de los 13°C a 14°C .

Máximas: Serán agradables pero frescas, rondando los 18°C a 20°C .

Condiciones: Aunque persistirá la nubosidad, se espera una estabilización gradual, ideal para actividades al aire libre con abrigo ligero.

Navegación y Deportes Náuticos (Windguru)

De acuerdo a los modelos GFS consultados en Windguru, el oleaje en la zona del Río de la Plata y la costa atlántica mostrará un incremento acorde a la rotación del viento al sector Sur/Sureste. Se recomienda precaución en la navegación deportiva debido a la persistencia de rachas de aire fresco que mantendrán la sensación térmica por debajo de los valores reales durante todo el domingo.

Perspectivas para el inicio de semana

La estabilidad será breve. El lunes 6 de abril se prevé un nuevo desmejoramiento con aumento de nubosidad y precipitaciones hacia la tarde/noche, manteniendo las mañanas frías con mínimas de 14°C, lo que confirma la instalación del patrón climático otoñal en todo el territorio nacional.