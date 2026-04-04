Cambio de tiempo: Inumet y MetSul prevén el ingreso de una masa de aire frío este sábado

El escenario meteorológico en Uruguay experimentará una transición significativa durante este fin de semana. Según los datos analizados del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, el país abandonará las temperaturas estivales para dar paso a condiciones típicamente otoñales.
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Caras y Caretas Diario
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Sábado 4: Jornada ventosa e inestable
El Inumet ha actualizado su pronóstico para este sábado 4 de abril, señalando un predominio de cielos cubiertos y probables precipitaciones aisladas. El fenómeno más destacado será el viento de componente Sureste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en la franja costera. Las temperaturas en el área metropolitana oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima que no superará los 20°C.
Domingo 5: Descenso térmico consolidado
Para el cierre del fin de semana, MetSul advierte el avance de una masa de aire de origen subpolar que erosionará definitivamente el bloqueo cálido de los últimos días.
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Mínimas: Se situarán en el entorno de los 13°C a 14°C.
Máximas: Serán agradables pero frescas, rondando los 18°C a 20°C.
Condiciones: Aunque persistirá la nubosidad, se espera una estabilización gradual, ideal para actividades al aire libre con abrigo ligero.
Navegación y Deportes Náuticos (Windguru)
De acuerdo a los modelos GFS consultados en Windguru, el oleaje en la zona del Río de la Plata y la costa atlántica mostrará un incremento acorde a la rotación del viento al sector Sur/Sureste. Se recomienda precaución en la navegación deportiva debido a la persistencia de rachas de aire fresco que mantendrán la sensación térmica por debajo de los valores reales durante todo el domingo.
Perspectivas para el inicio de semana
La estabilidad será breve. El lunes 6 de abril se prevé un nuevo desmejoramiento con aumento de nubosidad y precipitaciones hacia la tarde/noche, manteniendo las mañanas frías con mínimas de 14°C, lo que confirma la instalación del patrón climático otoñal en todo el territorio nacional.