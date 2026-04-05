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"Abrid el puto estrecho, locos cabrones", amenaza de Trump a Irán

El martes terminaría el ultimátum que Trump dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado para los barcos de EEUU y sus aliados.

Trump amenaza a Irán mientras es acusado por crímenes de guerra.

Trump amenaza a Irán mientras es acusado por crímenes de guerra.

 Sputnik
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"Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá". Con ese lenguaje soez el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, volvió a insistir con sus amenazas al gobierno de Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

De esta manera, Trump envió su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes desde que bloquearon la navegación en el estrecho de Ormuz: o abren el paso para el martes que viene u ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras iraníes.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: (les quedan) 48 horas antes de que se desate el caos", publicó Trump en su plataforma de comunicación Truth Social.

Por otra parte, Trump afirmó este domingo que Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo el lunes.

"Creo que hay muchas posibilidades [de que se llegue a un acuerdo] mañana. Están negociando ahora mismo", declaró Trump citado por la cadena Fox News.

Irán rechaza amenazas

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las amenazas estadounidenses de atacar las instalaciones energéticas iraníes constituyen una "admisión de crímenes de guerra", informó el Ministerio de Exteriores de Irán.

"El ministro de Asuntos Exteriores iraní, refiriéndose también a las amenazas estadounidenses de atacar las instalaciones energéticas iraníes, calificó estas declaraciones como una clara admisión de haber cometido crímenes de guerra", indicó el ministerio en Telegram, tras una conversación telefónica entre Araghchi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Ataque a infraestructuras

Araghchi señaló que desde el inicio de las acciones militares, Estados Unidos ha atacado la infraestructura industrial, energética, educativa, médica y nuclear de Irán, subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU y el OIEA deben condenar de inmediato estos ataques.

El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

(En base a Europa Press y Sputnik)

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