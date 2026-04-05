"Abrid el puto estrecho, locos cabrones", amenaza de Trump a Irán

Por otra parte, Trump afirmó este domingo que Washington y Teherán podrían llegar a un acuerdo el lunes.

"Creo que hay muchas posibilidades [de que se llegue a un acuerdo] mañana. Están negociando ahora mismo", declaró Trump citado por la cadena Fox News.

Irán rechaza amenazas

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las amenazas estadounidenses de atacar las instalaciones energéticas iraníes constituyen una "admisión de crímenes de guerra", informó el Ministerio de Exteriores de Irán.

"El ministro de Asuntos Exteriores iraní, refiriéndose también a las amenazas estadounidenses de atacar las instalaciones energéticas iraníes, calificó estas declaraciones como una clara admisión de haber cometido crímenes de guerra", indicó el ministerio en Telegram, tras una conversación telefónica entre Araghchi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Ataque a infraestructuras

Araghchi señaló que desde el inicio de las acciones militares, Estados Unidos ha atacado la infraestructura industrial, energética, educativa, médica y nuclear de Irán, subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU y el OIEA deben condenar de inmediato estos ataques.

El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

(En base a Europa Press y Sputnik)