Una multitud cerró la Criolla: alrededor de 150 mil personas pasaron por el Prado en ocho días

Clausura de la Semana Criolla

En la ceremonia de clausura estuvo presente el intendente de Montevideo, Mario Bergara, acompañado por autoridades departamentales. La jornada, sin embargo, tuvo como principal protagonista al público, que respondió de forma masiva a lo largo de toda la semana.

Desde la Intendencia, la directora de Cultura, Débora Quiring, puso el acento en el carácter colectivo del evento y en su diversidad. Cerca de mil artistas pasaron por los seis escenarios, en una grilla que combinó payadores, figuras del folclore, tango, cumbia y propuestas de danza.

“Esta edición casi centenaria de la Criolla del Prado la vuelve a confirmar como una verdadera fiesta del disfrute, de reivindicar las raíces y la integración del país”, sostuvo Quiring. La jerarca también destacó la heterogeneidad del público: visitantes del interior y de la región, familias, jóvenes y niños que colmaron tanto los espectáculos centrales como las propuestas específicas.

Más allá del ruedo, la Criolla volvió a desplegar una oferta que amplía su alcance: actividades infantiles, circo, talleres, cine, espacios de promoción de la salud y programas como Montevideo Emprende, además de una feria que superó los 400 emprendimientos.

“Es una fiesta de la gente, cada vez más amplia, más extendida”, resumió Quiring, en una definición que apunta a uno de los rasgos más visibles del evento: su crecimiento sostenido y su vocación integradora.