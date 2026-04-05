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Sociedad Semana Criolla |

Unión del campo y la ciudad

Una multitud cerró la Criolla: alrededor de 150 mil personas pasaron por el Prado en ocho días

La Criolla del Prado tuvo un cierre multitudinario con miles de familias que colmaron el predio. "Fue una verdadera fiesta del disfrute", dijo Débora Quiring.

Terminó esta semana la Semana Criolla del Prado.

Terminó esta semana la Semana Criolla del Prado.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

La 99ª edición de la Semana Criolla del Prado cerró este domingo 5 de abril con miles de personas colmando el predio de la Rural, en una jornada que volvió a sintetizar el cruce entre tradición, cultura y vida urbana.

Durante ocho días, el Prado fue territorio de encuentro. Con una asistencia estimada por los olrganizadores en unas 150 mil personas, la Criolla organizada por la Intendencia de Montevideo volvió a confirmar su peso dentro del calendario cultural montevideano y su capacidad de convocatoria, sostenida en una propuesta que articula lo rural con lo ciudadano.

El predio ofreció una programación amplia, donde convivieron las jineteadas, la música en vivo, la danza, la gastronomía típica y una feria de emprendimientos que dio visibilidad a cientos de proyectos. El asado con cuero, símbolo indiscutido de la celebración, volvió a ser uno de los puntos de mayor atracción, junto con las actividades ecuestres y los espectáculos artísticos.

Clausura de la Semana Criolla

En la ceremonia de clausura estuvo presente el intendente de Montevideo, Mario Bergara, acompañado por autoridades departamentales. La jornada, sin embargo, tuvo como principal protagonista al público, que respondió de forma masiva a lo largo de toda la semana.

Desde la Intendencia, la directora de Cultura, Débora Quiring, puso el acento en el carácter colectivo del evento y en su diversidad. Cerca de mil artistas pasaron por los seis escenarios, en una grilla que combinó payadores, figuras del folclore, tango, cumbia y propuestas de danza.

“Esta edición casi centenaria de la Criolla del Prado la vuelve a confirmar como una verdadera fiesta del disfrute, de reivindicar las raíces y la integración del país”, sostuvo Quiring. La jerarca también destacó la heterogeneidad del público: visitantes del interior y de la región, familias, jóvenes y niños que colmaron tanto los espectáculos centrales como las propuestas específicas.

Más allá del ruedo, la Criolla volvió a desplegar una oferta que amplía su alcance: actividades infantiles, circo, talleres, cine, espacios de promoción de la salud y programas como Montevideo Emprende, además de una feria que superó los 400 emprendimientos.

“Es una fiesta de la gente, cada vez más amplia, más extendida”, resumió Quiring, en una definición que apunta a uno de los rasgos más visibles del evento: su crecimiento sostenido y su vocación integradora.

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