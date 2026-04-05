Trump admite el envío de armas a los manifestantes iraníes durante protestas de enero

Agregó que piensa que fue engañado por los propios kurdos. "Creo que ellos se quedaron con las armas", ha declarado.

El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

Trump contra Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

‎‎Tel Aviv y Washington justificaron su agresión afirmando que buscaban neutralizar la supuesta amenaza del programa nuclear civil iraní, aunque ahora reconocen que el objetivo era derrocar al gobierno de los ayatolás.

El país persa está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de EEUU emplazadas en diversos países de Oriente Medio.

El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(En base a Europa Press y Sputnik)