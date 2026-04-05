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quería un levantamiento

Trump admite el envío de armas a los manifestantes iraníes durante protestas de enero

Las protestas comenzaron en diciembre y se fueron extendiendo por todo el país, según se sabe ahora, con el respaldo de EEUU.

Trump fomentó un levantamiento en Irán.

Trump fomentó un levantamiento en Irán.

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Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió lo que ya era vox populi: que su gobierno envió armas a los manifestantes de oposición iraníes en las violentas protestas de principios de año. Su esperanza era la de fomentar un levantamiento contra las autoridades del país.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre de 2025, cuando unas concentraciones iniciales contra la situación económica del país comenzaron a extenderse hasta convertirse en un estallido.

En este contexto, Trump declaró a la cadena Fox News que, en un momento dado, ordenó el envío de armamento a los manifestantes a través de la oposición kurda-iraní en el oeste del país. "Un montón de armas que enviamos a través de los kurdos", dijo el presidente de Estados Unidos en una decisión que finalmente fue infructuosa.

Agregó que piensa que fue engañado por los propios kurdos. "Creo que ellos se quedaron con las armas", ha declarado.

El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

Trump contra Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

‎‎Tel Aviv y Washington justificaron su agresión afirmando que buscaban neutralizar la supuesta amenaza del programa nuclear civil iraní, aunque ahora reconocen que el objetivo era derrocar al gobierno de los ayatolás.

El país persa está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de EEUU emplazadas en diversos países de Oriente Medio.

El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

(En base a Europa Press y Sputnik)

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