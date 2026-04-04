¿Donald Trump hospitalizado? Ola de rumores sobre la salud del presidente norteamericano

Fuertes rumores

Pero la salud del presidente republicano de 79 años ha sido un punto importante de escrutinio durante su segundo mandato, sobre todo luego de que ha aparecido públicamente con los pies hinchados y manos amoratadas. En las redes comenzó a crecer el rumor de que estaba siendo atendido en el hospital militar de Bethesda, aunque nadie había visto que saliera de la Casa Blanca ni que ingresara a ese hospital, donde habitualmente se chequean los presidentes.

Este sábado, versiones difundidas en medios y redes sociales apuntaban a que el mandatario habría sido hospitalizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed debido a posibles complicaciones médicas.

Estas especulaciones crecieron rápidamente, alimentadas por el silencio inicial de la Casa Blanca respecto a su agenda y ubicación exacta. La incertidumbre se intensificó debido a la relevancia del mandatario en el contexto político actual y a su historial médico reciente.

Ante el aumento de versiones no confirmadas, la Casa Blanca emitió un breve comunicado para aclarar la situación. Steven Cheung, asistente del presidente y director de comunicaciones, aseguró que el mandatario se encuentra en funciones y trabajando con normalidad.

“Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. Durante este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin descanso en la Casa Blanca y el Despacho Oval”, afirmó Cheung.