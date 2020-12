Walter Sosa: el ministro «mandató» a ANCAP a vender Carboclor a una empresa de Emiratos Árabes

ANCAP ha estado en el centro de varios movimientos e intereses corporativos y de gobierno sobre su futuro, expresó el economista Joaquín Toledo en Legítima Defensa. Es una empresa con interés histórico, controla un sector estratégico para el desarrollo del país; es poco posible pensar el desarrollo de un país sin pensar en una materia prima determinante como es el refinado a partir del crudo. En la LUC se presentó la propuesta de monopolizar estas actividades industriales, luego se fue para atrás y se aprobó la creación de una comisión de expertos que en enero va a tener que hacer una propuesta de revisión de todo el mercado de combustible. También se aprobó que la URSEA migre a la fijación de precios midiendo el precio para importaciones, es decir, cuánto saldría si es importara. Todas las señales del gobierno, sentenció Toledo, apuntan a un solo camino: la pérdida de peso corporativo de ANCAP través de la despatrimonialización, la venta de algunos activos y empresas clave y, con la ley de presupuesto, la desmonopolización del mercado de suministro de aviones y embarcaciones.

Walter Sosa, director de ANCAP, habló en Legítima Defensa sobre la situación de la empresa; compartimos sus declaraciones.

¿Qué sucedió con la posible venta de una empresa de ANCAP, Carboclor, que opera en Argentina? Carboclor no estaba a la venta, si bien en años anteriores se intentó vender. Recibimos a través del presidente de ANCAP una nota del señor ministro en la que le pedía a ANCAP que mandatara a sus representantes en Carboclor para que emitieran una carta de aceptación condicionada de la oferta que presentaba Purelife, una empresa de los Emiratos Árabes Unidos. No sabemos cómo fue la vinculación de la empresa con el ministro, sabemos que ha habido algunas videoconferencias.

Yo no estuve de acuerdo porque en primer lugar no me parece correcto empezar las tratativas para la venta con un único oferente sin hacer un proceso competitivo; segundo, había que valorar los activos de Carboclor para ver si estaban por debajo de la oferta y tercero saber los antecedentes de la empresa, la capacidad financiera y el origen de los costos. Efectivamente los activos estaban por debajo, pero no se analizaron los antecedentes de la empresa.

Invito a cualquier televidente a ver la página de Purelife, la crearon este año. La empresa se empezó a dedicar a estas actividades el año pasado, antes hacía marketing, no se sabe por qué cambió de rubro. Fruto de nuestra insistencia pudimos saber que Purelife no tenía capacidad financiera para hacer la oferta de 45 millones de dólares que presentó, que tenía a lo sumo 3 millones.

Después esta empresa presentó otra diciendo que ea le iba a hacer el soporte financiero, pero la otra empresa no estaba ni enterada de que Purelife iba a utilizarla para eso y hasta ahora no hemos recibido de la otra empresa documentación que diga que la van a respaldar.

¿Es legal que el ministro dé una orden al presidente de ANCAP para vender? El directorio estuvo analizando este tema y mucho tiempo insistiendo con que esta forma no era la correcta… tenemos que respetar la ley antilavado. Ayer resolvimos en el directorio por unanimidad solicitarle a Purelife la documentación que pruebe que puede hacer la inversión, porque no podemos avanzar si no tenemos del otro lado esa documentación. Que el ministro diga cómo surgió esta propuesta. No me opongo a la venta de esos activos, entiendo que es una oferta atractiva, pero tenemos que hacer los pasos del debido diligenciamiento. Un dato, como ellos no consiguieron el apoyo de la otra empresa que salía de soporte financiero pidieron soporte a un banco local y se lo negaron porque no tiene certezas de la seriedad de esta empresa.

¿Qué valoración hacen de las medidas tomadas por el Gobierno en lo que compete a ANCAP? Si bien parece que el objetivo del Ejecutivo está claro, el proceso da la impresión de ser improvisado. En el mensaje inicial del Ejecutivo no estaba incluida la desmonopolización del mercado bunker; fue un punto traído por el ministro en la comisión de diputados y la argumentación fue limitada al fuel oil, pero si uno lee la redacción del artículo ve que incluye la desmonopolización en todos los puertos de todos los combustibles inclusive, en ese momento, los futuros puertos secos que se estaba considerando instalar en el país. El texto que se aprobó finalmente en diputados sufrió modificaciones. El proceso va surgiendo en función de ideas individuales que van cambiando y no es una forma correcta para tratar un tema de esta seriedad.

Con respecto al tema de los aeropuertos nosotros nunca tuvimos problema de suministro. No es un mercado despreciable, en 2018 facturamos 89 millones de dólares, se vendieron casi 130 millones de Jet A1 que es el combustible que se destina a aerolíneas comerciales industriales y 174 millones de litros en 2019. Hoy coyunturalmente en el mundo, producto de esta pandemia, hay menos vuelos y eso tuvo repercusión en el precio mundial del Jet A1, que ha descendido de forma significativa a nivel internacional. El año pasado el Ejecutivo sacó en abril una resolución que hizo que ese mercado fuera competitivo porque fijó el precio de ese combustible al valor del precio en la Costa del Golfo y le agregó 35 centavos de ganancia adicional. ANCAP estaba muy por debajo de los precios de paridad de importación y muchas empresas venían a Uruguay porque era competitivo. Lo más importante es no poner en riesgo un nicho de venta de combustible a las aerolíneas porque se pone en riesgo la posibilidad de ingresos futuros. El precio de este combustible va a subir nuevamente como lo demuestran datos históricos. Poner en riesgo un mercado donde no teníamos dificultades de abastecimiento, no teníamos problemas de competitividad y a futuro va a ser un buen negocio es perder una fuente o poner en riesgo una fuente de ingresos de ANCAP en una situación bastante compleja por el déficit que tiene la empresa.

La comisión de expertos está integrada por dos integrantes del MIEM, uno del MEF y nadie de ANCAP. Los trabajadores de ANCAP tienen un gran profesionalismo y no fueron invitados a participar, aunque yo considero que son los verdaderos expertos. Fue invitado el congreso de intendentes y la URSEA, pero no ANCAP.

Como ANCAP estamos de acuerdo con que haya una medida de eficiencia para la empresa, pero queremos que sea real. La que se propuso no es real y está subvaluada. Fijaron precios por debajo de lo que cualquier importador podría fijar como precio de importación. No tuvieron en cuenta los costos de almacenaje, de internación de los combustibles, consideran un stock de seguridad que está muy por debajo y podría peligrar el abastecimiento y generar dificultad en la refinería; en la comunidad europea fijan 60 días y acá fijan 20 días, esa reducción de días de stock tiende a bajar costos. No tienen en cuenta los costos de cuando viene un barco importante a traer los refinados y no llega al puerto de la refinería, sino que va a la zona Alfa y se descarga en pequeños barcos que lo llevan hasta el muelle de la refinería. Acá cualquier importador, incluido ANCAP, tiene que pagar esos precios. Tampoco se tuvieron en cuenta los márgenes de ganancia que cualquier comercializador pondría.

Nosotros contratamos un asesor para hacer un análisis y tenemos una diferencia muy significativa, 119 millones de dólares al día de hoy. Si el Ejecutivo fija en enero los precios de plantas de distribuicón primaria de acuerdo a esos valores tendríamos una perdida anual de 119 millones de dólares. Presentamos importantes documentos y las respuestas de la URSEA ha sido superficiales. Hemos presentado dos recursos de revocación y anulación de la metodología y los valores.

Nos preocupa muchísimo esto sumado al déficit de ANCAP, que es producto de malas decisiones del Gobierno. A Ancap le pesa mucho el valor del dólar porque el crudo se compra en dólares; este año por la suba del dólar tuvimos una pérdida de 52.5 millones de dólares solo por el tipo de cambio.

¿Y con respecto al barco Malva H? El barco Malva H fue un barco adquirido para llevar combustibles hacia la planta de Juan Lacaze. Ha habido algunas dificultades por el tamaño del barco cuando tiene que aproximarse al muelle y ahora los costos son mayores porque no se estaba utilizando, entonces hay que contratar a terceros. Considero que sería conveniente utilizarlo.

Se está predisponiendo a la población a que no le importe ANCAP porque da pérdida, pero da pérdida por las decisiones del Gobierno. La caja el año que viene va a ser negativa y eso sin hacer inversiones. Y otra cosa que abona a la población contra ANCAP es asegurar que la dificultad de bajar los precios de los combustibles está centrada en la empresa, cuando hay otros actores involucrados. El IMESI y el IVA tienen una gran carga en el peso final de los combustibles (en la nafta súper son 26 pesos de los 55 que sale) y los costos de actores privados, fletes, distribuidoras, estaciones de servicios. Entendemos que si se le pide un esfuerzo a ANCAP todas las partes que componen el precio deberían hacer un esfuerzo porque la conclusión al final si no es que la culpa la tiene ANCAP.