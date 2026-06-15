Docentes se movilizan por mayor presupuesto; desde ANEP defienden la gestión

“Precisamos liceos nuevos y arreglar aquellos que están en una situación bastante deteriorada. También necesitamos la creación de nuevos cargos y que todos los centros cuenten con equipos socioeducativos integrados por psicólogos, trabajadores sociales, referentes de sexualidad y profesores orientadores pedagógicos”, señaló la dirigente. Según explicó en diálogo con En Perspectiva estos equipos son fundamentales para atender situaciones de violencia y otras problemáticas que se presentan cotidianamente en los centros educativos.

El plan de movilizaciones continuará este martes en los liceos de la zona este y noroeste de la capital, además de los centros comprendidos en el zonal 103. El miércoles las medidas alcanzarán a los liceos de las zonas norte y centro, así como a programas educativos especiales. Finalmente, el jueves se realizará un paro general de 24 horas en todos los liceos de Montevideo, acompañado por una asamblea de ADES.

Respuesta de autoridades

Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el presidente Pablo Caggiani respondió a los reclamos señalando que la discusión presupuestal debe darse en el marco de la Rendición de Cuentas.

Caggiani recordó que la educación pública recibió el año pasado una ampliación presupuestal de 50 millones de dólares, recursos que, según indicó, permitieron financiar 180.000 bonos de inicio de clases, ampliar las becas Butiá de 14.000 a 20.000 beneficiarios y duplicar la cantidad de estudiantes de educación media básica que reciben alimentación en los centros educativos, pasando de 20.000 a 40.000 jóvenes.