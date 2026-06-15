Atentaron en la madrugada con un explosivo contra la Caja Militar

Un atentado con un explosivo se registró en la madrugada de este lunes en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Caja Militar, según informó Subrayado.
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Según la información policial primaria, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad sobre la 1 de la madrugada.
Llegó caminando y dejó en la puerta del lugar un artefacto explosivo que, unos minutos después, detonó provocando daños en una cortina metálica y en los vidrios de una puerta.
No hubo lesionados
También dejó una zona del piso y la puerta quemada. No hubo personas lesionadas.
El hombre captado por las cámaras se retiró del lugar como llegó, caminando.
Trabajó en el lugar personal de Bomberos, el escuadrón de Explosivos del Ejército y Policía Científica.