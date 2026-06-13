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Cultura | Paseo Sur Palermo | actividades | comparsas

Una fiesta imperdible

Paseo Sur Palermo vuelve con comparsas, música y actividades culturales: todos los detalles

La nueva edición de Paseo Sur Palermo se realizará con diferentes actividades, espectáculos y el tradicional desfile de comparsas por Barrio Sur y Palermo.

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 Paseo Sur Palermo 2026
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Los barrios Sur y Palermo serán nuevamente protagonistas de una jornada de encuentro y celebración con una nueva edición de Paseo Sur Palermo. La actividad se desarrollará el sábado 13 de junio desde las 15:00 horas y reunirá música, emprendimientos locales, expresiones artísticas y el tradicional sonido de las cuerdas de tambores.

La propuesta, impulsada de forma conjunta por organizaciones sociales, colectivos barriales, vecinas y vecinos, junto con el Municipio B y la Intendencia de Montevideo, busca fortalecer el patrimonio cultural de la zona y promover el uso colectivo del espacio público.

Programación

La programación comenzará a las 15:00 con una feria de emprendimientos y artesanías en la esquina de Carlos Gardel y Zelmar Michelini. Allí, emprendedoras y emprendedores del barrio ofrecerán sus productos en una instancia que apunta a visibilizar y apoyar la producción local.

Media hora más tarde, a las 15:30, la Casa del Vecino al Sur, ubicada en Zelmar Michelini 993, será sede de la presentación de “4 RRRRs. Reconocimiento, Respeto, Resiliencia y Resistencia”, que incluirá la puesta en escena de la obra “Solito con mi tambor”, escrita por Miguel Acosta y dirigida por Sandrita Guimaraens.

A las 16:00, el escenario central instalado en Carlos Gardel y Zelmar Michelini recibirá al músico Damián Gularte, mientras que a las 18:00 será el turno de Tridente Candombero.

Comparsas

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará a las 17:00 con la salida de las comparsas Batea de Tacuarí, Cuareim 1080 y La Facala. El desfile partirá desde la intersección de Isla de Flores y Santiago de Chile y recorrerá las calles emblemáticas de Barrio Sur y Palermo al ritmo de los tambores.

La actividad cuenta con la participación de numerosas organizaciones y colectivos vinculados a la cultura afro y al tejido social de la zona, entre ellos Casa del Vecino al Sur, Macamba, Palermo de Feria, Amigos de Figari, Emprendiendo al Sur, Alkebulan, la Casa de la Cultura Afrouruguaya y el Foto Club Uruguayo.

Con entrada libre y gratuita, Paseo Sur Palermo se presenta como una oportunidad para disfrutar de una tarde de música, cultura y tradición en dos de los barrios con mayor identidad histórica de Montevideo.

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