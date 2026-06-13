Paseo Sur Palermo vuelve con comparsas, música y actividades culturales: todos los detalles

Media hora más tarde, a las 15:30, la Casa del Vecino al Sur, ubicada en Zelmar Michelini 993, será sede de la presentación de “4 RRRRs. Reconocimiento, Respeto, Resiliencia y Resistencia”, que incluirá la puesta en escena de la obra “Solito con mi tambor”, escrita por Miguel Acosta y dirigida por Sandrita Guimaraens.

A las 16:00, el escenario central instalado en Carlos Gardel y Zelmar Michelini recibirá al músico Damián Gularte, mientras que a las 18:00 será el turno de Tridente Candombero.

Comparsas

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará a las 17:00 con la salida de las comparsas Batea de Tacuarí, Cuareim 1080 y La Facala. El desfile partirá desde la intersección de Isla de Flores y Santiago de Chile y recorrerá las calles emblemáticas de Barrio Sur y Palermo al ritmo de los tambores.

La actividad cuenta con la participación de numerosas organizaciones y colectivos vinculados a la cultura afro y al tejido social de la zona, entre ellos Casa del Vecino al Sur, Macamba, Palermo de Feria, Amigos de Figari, Emprendiendo al Sur, Alkebulan, la Casa de la Cultura Afrouruguaya y el Foto Club Uruguayo.

Con entrada libre y gratuita, Paseo Sur Palermo se presenta como una oportunidad para disfrutar de una tarde de música, cultura y tradición en dos de los barrios con mayor identidad histórica de Montevideo.