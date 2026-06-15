"Ancap no quiere sentarse a discutir": Fancap y la estatal se enfrentan en una tripartita

Sprovieri aseguró que incluso propusieron que los eventuales efectos de un acuerdo comenzaran a regir recién el próximo año para facilitar las conversaciones. “Le planteamos nosotros que los efectos de un posible acuerdo corran a partir del año que viene, ni siquiera ahora, como para también darle flexibilidad a la otra parte de negociar más tranquilo”, explicó. No obstante, sostuvo que la propuesta tampoco fue aceptada.

“ANCAP no quiere ni siquiera sentarse a discutir”, afirmó.

La situación en La Tablada

El dirigente describió una realidad de creciente exigencia laboral en La Tablada, instalación desde donde, según indicó, se distribuye el 93% del combustible que se consume en Uruguay. “La planta no ha tenido gran crecimiento en los últimos años, pero sí tiene la responsabilidad de sacar al Uruguay el 93% del combustible de todo el país”, expresó.

A su entender, una mejora de la logística nacional permitiría redistribuir parte de la carga operativa hacia otras instalaciones. En ese sentido, mencionó la necesidad de fortalecer el transporte ferroviario, incrementar la capacidad de transporte fluvial y potenciar las plantas del interior.

“Si tuviéramos el ferrocarril funcionando, si tuviéramos por lo menos más de un barco que mejore la logística, podríamos tener incluso menos trabajo en La Tablada y más en el interior, que también se precisa”, sostuvo.

Según relató, mientras las tareas aumentan, la cantidad de trabajadores operativos disminuye. “La realidad es que la planta tiene cada vez más trabajo, cada vez más horario”, afirmó.

También señaló que las incorporaciones se realizan mediante concursos internos y que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades existentes. “Estamos con cada vez menos gente trabajando en la parte operativa”, indicó.

Sprovieri remarcó además que las características de la tarea implican riesgos que, a su juicio, se agravan ante la falta de personal. “Mis compañeras y compañeros que están ahí no trabajan con agua, no trabajan con leche, trabajan con combustible y estás expuesto a cada vez más errores, a cada vez más estrés”, manifestó.

Por esa razón, explicó que uno de los principales reclamos sindicales es la incorporación de nuevos trabajadores. “Entre otras cosas, priorizamos más personal”, dijo, y agregó que la situación repercute directamente en la organización de las tareas: “Yo vengo de trabajar en mi día libre porque no hay gente”.

Vacantes sin cubrir

Consultado sobre las razones por las cuales no se concretan nuevas contrataciones, Sprovieri sostuvo que el problema también afecta a las áreas encargadas de gestionar los concursos. “La gente que hace los concursos, que es la parte de gestión humana, también hay poco personal ahí, entonces no les da a ellos para hacer todo lo que deberían hacer”, afirmó.

Al referirse a la evolución de las políticas de cobertura de vacantes en ANCAP, recordó que durante la anterior administración existía una disposición que establecía el ingreso de un funcionario por cada tres vacantes generadas.“De cada tres vacantes que generaban, iban a llenar una, que ni siquiera cumplieron”, señaló.

Respecto al actual gobierno, indicó que se modificó el criterio y que, según su interpretación, se evitó la eliminación de vacantes mediante el cumplimiento de determinados compromisos de gestión. “Nosotros venimos por lo menos sin eliminaciones hasta ahora. Pero está todo bien, pero hay que llenarlas”, sostuvo.

Movilización de los entes públicos

Durante la entrevista, Sprovieri anunció además una movilización impulsada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. “La Mesa Sindical Coordinadora Entes resolvió una movilización para el miércoles 8 de julio, de Presidencia a Ministerio de Economía”, informó.

De acuerdo con lo explicado por el dirigente, la convocatoria tendrá tres ejes principales: inversiones en las empresas públicas, ingreso de personal y reducción de los procesos de tercerización.

“Obviamente son las inversiones, obviamente es el ingreso de personal, eso es urgente y el tercer punto es la destercerización”, señaló.

Según indicó, el planteo apunta a que trabajadores tercerizados pasen a integrar directamente las plantillas de los organismos públicos. “Nosotros queremos que esas compañeras y compañeros tercerizados pasen a la plantilla pública, no más precarización laboral en el Estado”, expresó.

La movilización contará además con la participación de sindicatos de trabajadores tercerizados de distintos organismos públicos. “La idea es que no sea solo funcionarios y funcionarias públicas, sino también de todos quienes trabajamos en el Estado, más allá de un contrato”, concluyó.