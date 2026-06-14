Presidente de la Junta de Salto reconoce uso de fundaciones para "esquivar" ley de ingreso a Intendencias

Ingresos en la comuna

Sobre el ingreso de personal a la Intendencia de Salto, cuestionó la sustitución de monotributos y designaciones directas por la figura de las fundaciones, señalando que se trata de una forma de eludir la Ley 20.451. “Muchas intendencias lo están usando, como una manera de esquivar la ley, porque en realidad no integran la plantilla municipal”, afirmó.

Recordó que la Coalición Republicana (CORE), lema por el que fue electo el intendente blanco Carlos Blanco, “ganó el gobierno y gobierna según el plan y con su gente”. Para eso, agregó, “necesita gente para llevar adelante las políticas del ejecutivo departamental”.

Hizo hincapié en marcar diferencias con la anterior administración del Frente Amplio (FA) al que acusó de usar la figura del monotributo para contratar personal. “La diferencia es notoria con el anterior gobierno en el entendido que esta gente -la que ingresa por las fundaciones-, si mañana hay un cambio de gobierno, no se va a quedar como pretendieron hacerlo antes de entregar el gobierno”.

Acusa al FA

Asimismo, dijo que la votación del cese de los 292 funcionarios ingresados por designación directa durante la administración del FA fue uno de los momentos más difíciles de su gestión. Según expresó, se intentó implementar lo que definió como “un invento para perpetuar ingresos políticos” en la administración pública.

La ley 20.451, aprobada en 2025, Ley N° 20.451 regula los ingresos y contrataciones en los Gobiernos Departamentales de Uruguay. Su objetivo principal es asegurar la transparencia y la igualdad de oportunidades mediante concursos públicos, limitando estrictamente las designaciones directas.