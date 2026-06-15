"Me preocupa y me ocupa": la reacción de Sandra Lazo tras el atentado a la Caja Militar

En declaraciones a la prensa, la ministra Sandra Lazo señaló que, si bien existe preocupación, las primeras evaluaciones permiten considerar que se trata de un episodio aislado. “Entendemos que es un hecho aislado, pero tenemos la responsabilidad y el compromiso de asumir que no puede volver a pasar”, afirmó la jerarca.

Lazo explicó que mantuvo contactos con el ministro del Interior y también con autoridades militares para interiorizarse sobre la situación. En ese sentido, indicó que mantuvo una conversación con los coroneles encargados de la institución para conocer el panorama de lo sucedido.

Medidas de seguridad

La ministra destacó que existían medidas de seguridad y que la respuesta ante el incidente fue adecuada. No obstante, reconoció que una situación de estas características genera inquietud, especialmente por tratarse de una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. “Si bien había buena custodia y se actuó adecuadamente, por supuesto que una situación de estas siempre preocupa. Esta es una institución del Ministerio de Defensa Nacional. Me preocupa y me ocupa. Tengo confianza en las autoridades que están al frente y que manejan las guardias y la vigilancia. Obviamente que este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca”, apuntó Lazo.

La titular de Defensa remarcó finalmente que las próximas decisiones dependerán de las conclusiones de la investigación que lleva adelante el Ministerio del Interior. “Esperaremos el resultado de la investigación que realiza el Ministerio del Interior y eso será insumo para tomar las medidas correspondientes”, concluyó.