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Cultura y espectáculos Forró | La Cretina | Uruguay-

Estrechando lazos sonoros

Forró y candombe se unen en una noche de música y celebración cultural en Montevideo

La banda uruguaya Pé-de-Forró, que representará al país en el principal festival de forró del mundo, compartirá escenario con Tridente Candombero este domingo en La Cretina.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Montevideo será escenario este domingo 14 de junio de un encuentro musical que promete tender puentes entre dos expresiones culturales profundamente arraigadas en sus respectivos países: el forró brasileño y el candombe uruguayo. La cita será a las 20:00 horas en La Cretina, en una propuesta impulsada por la comunidad Forró Montevideo.

La velada reunirá sobre el escenario a Pé-de-Forró, banda que en julio representará oficialmente a Uruguay en el Festival Nacional de Forró de Itaúnas (FENFIT), el encuentro más importante del mundo dedicado a este género musical nacido en el nordeste de Brasil. También participará Tridente Candombero, referente del candombe nacional, junto al bajista Jorge Centeno como invitado especial.

Un puente cultural entre Uruguay y Brasil

El evento busca celebrar el crecimiento de la comunidad forrozera en Uruguay, que en menos de una década logró consolidar un movimiento cultural en torno a esta música y danza popular brasileña. En ese contexto, la historia de Pé-de-Forró se ha convertido en un símbolo de intercambio cultural entre ambos países.

La agrupación nació en 2022 dentro de la comunidad Forró Montevideo y está integrada por cuatro músicos uruguayos y una brasileña. Su trayectoria ha sido ascendente: en 2025 obtuvo el tercer puesto en el Festival de Forró de Praia do Rosa, en Brasil, y este año regresó para conquistar el primer lugar, logro que le otorgó la clasificación directa al FENFIT.

Además, la banda ha compartido escenarios con destacadas figuras de la música uruguaya. A finales de 2025 contó con la participación de Hugo Fattoruso en uno de sus conciertos y en 2026 fue invitada por Jorge y Daniel Drexler a abrir una jornada del Festival La Serena.

La propuesta del domingo combinará música en vivo, baile y celebración, en una noche pensada tanto para quienes ya conocen estas tradiciones como para quienes deseen descubrirlas por primera vez.

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