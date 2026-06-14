Forró y candombe se unen en una noche de música y celebración cultural en Montevideo

La agrupación nació en 2022 dentro de la comunidad Forró Montevideo y está integrada por cuatro músicos uruguayos y una brasileña. Su trayectoria ha sido ascendente: en 2025 obtuvo el tercer puesto en el Festival de Forró de Praia do Rosa, en Brasil, y este año regresó para conquistar el primer lugar, logro que le otorgó la clasificación directa al FENFIT.

Además, la banda ha compartido escenarios con destacadas figuras de la música uruguaya. A finales de 2025 contó con la participación de Hugo Fattoruso en uno de sus conciertos y en 2026 fue invitada por Jorge y Daniel Drexler a abrir una jornada del Festival La Serena.

La propuesta del domingo combinará música en vivo, baile y celebración, en una noche pensada tanto para quienes ya conocen estas tradiciones como para quienes deseen descubrirlas por primera vez.