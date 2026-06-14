Montevideo será escenario este domingo 14 de junio de un encuentro musical que promete tender puentes entre dos expresiones culturales profundamente arraigadas en sus respectivos países: el forró brasileño y el candombe uruguayo. La cita será a las 20:00 horas en La Cretina, en una propuesta impulsada por la comunidad Forró Montevideo.
Estrechando lazos sonoros
Forró y candombe se unen en una noche de música y celebración cultural en Montevideo
La banda uruguaya Pé-de-Forró, que representará al país en el principal festival de forró del mundo, compartirá escenario con Tridente Candombero este domingo en La Cretina.