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Reafirmando su compromiso

ANDE impulsa el desarrollo sostenible en Uruguay

ANDE participa este año de la nueva edición de Expo Sostenible y continúa fortaleciendo su estrategia institucional

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La sostenibilidad es una condición cada vez más relevante para la competitividad, la innovación y el crecimiento de las mipymes. Los mercados, las tecnologías y las formas de producir están cambiando, y acompañar esa transición es clave para generar empresas más eficientes y preparadas para los desafíos futuros.

En ese contexto, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) impulsa distintas acciones para promover modelos de negocios más sostenibles, acompañando a emprendimientos y empresas en la incorporación de nuevas prácticas, tecnologías y capacidades que generen impacto económico, social y ambiental. La sostenibilidad forma parte de una visión de desarrollo que busca fortalecer a las mipymes y prepararlas para los desafíos de largo plazo.

Como parte de este trabajo, ANDE participa este año de la nueva edición de Expo Sostenible y continúa fortaleciendo una estrategia institucional que integra la sostenibilidad de forma transversal, tanto en sus instrumentos y convocatorias como en sus procesos internos y acciones cotidianas.

Además, la Agencia lanzará una nueva edición de Oportunidades Circulares en el marco de la Expo Sostenible, convocatoria que busca apoyar a empresas que quieran incorporar modelos de producción y consumo más sostenibles, eficientes e innovadores.

Uno de los ejemplos del impacto de este acompañamiento es Mare Sustentable, emprendimiento uruguayo recientemente distinguido con el premio UNIDO Global Call 2025 en la categoría Eco-Friendly, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El emprendimiento, liderado por Andrea Ramagli, nació en Maldonado con el objetivo de transformar residuos, principalmente de origen rural, en nuevos productos, apostando a un modelo de producción consciente y responsable. Además de su impacto ambiental, el proyecto genera oportunidades laborales para mujeres rurales y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Desde sus primeras etapas, Mare Sustentable recibió apoyo de ANDE para fortalecer y profesionalizar su propuesta, mejorar procesos productivos, desarrollar su identidad digital y potenciar su crecimiento comercial. Ese acompañamiento permitió consolidar el emprendimiento y prepararlo para proyectarse hacia nuevos mercados.

“Fue un gran salto para nosotras. Pudimos ordenar procesos, profesionalizar productos y fortalecer nuestra presencia digital. Todo eso nos permitió crecer y seguir apostando a un modelo con impacto positivo”, destacó Andrea Ramagli.

Este tipo de experiencias reflejan el potencial de los emprendimientos uruguayos que integran la sostenibilidad como parte de su modelo de negocio y demuestran cómo el acompañamiento adecuado puede potenciar propuestas innovadoras con impacto económico, social y ambiental.

A través de estas acciones, ANDE reafirma su compromiso con el desarrollo productivo sostenible, promoviendo empresas más competitivas, innovadoras y preparadas para el futuro.

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