La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) puso en marcha un protocolo de acompañamiento para asistir a la comunidad educativa de la Escuela Técnica de La Unión, luego de la muerte de Thiago Nicolás Milano Puglia, el adolescente de 12 años que falleció tras resultar gravemente herido en el ataque a balazos registrado en la madrugada del viernes en el Parque Rodó.
Impacto emocional
Tras el crimen de Thiago Milano, UTU activa plan de contención para la comunidad educativa
UTU desplegó equipos especializados en la Escuela Técnica de La Unión para brindar contención psicológica y emocional a estudiantes, docentes y funcionarios tras el asesinato de Thiago Milano Puglia.