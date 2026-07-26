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Sociedad UTU | muerte |

Impacto emocional

Tras el crimen de Thiago Milano, UTU activa plan de contención para la comunidad educativa

UTU desplegó equipos especializados en la Escuela Técnica de La Unión para brindar contención psicológica y emocional a estudiantes, docentes y funcionarios tras el asesinato de Thiago Milano Puglia.

UTU - Escuela Técnica de La Unión

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) puso en marcha un protocolo de acompañamiento para asistir a la comunidad educativa de la Escuela Técnica de La Unión, luego de la muerte de Thiago Nicolás Milano Puglia, el adolescente de 12 años que falleció tras resultar gravemente herido en el ataque a balazos registrado en la madrugada del viernes en el Parque Rodó.

La decisión fue adoptada por la Dirección Técnica de Gestión Educativa, que priorizó la atención de los estudiantes, docentes y funcionarios afectados por el impacto emocional que provocó el hecho. Desde el mismo viernes, equipos especializados comenzaron a trabajar en el centro educativo y continuarán desarrollando tareas de apoyo durante los próximos días.

Contención para la comunidad educativa

Según informó UTU, el objetivo del protocolo es ofrecer acompañamiento psicológico y emocional a los compañeros de Thiago, así como al personal docente y no docente de la institución.

Para ello, la Dirección General coordina acciones junto a equipos multidisciplinarios que brindarán espacios de escucha, orientación y contención, con el propósito de atender las consecuencias que este episodio generó en la comunidad educativa.

Las autoridades señalaron que el seguimiento continuará mientras sea necesario, con el fin de favorecer el proceso de acompañamiento de quienes se vieron directamente afectados por la tragedia.

Una muerte que conmociona al sistema educativo

Thiago Milano Puglia cursaba sus estudios en la Escuela Técnica de La Unión. Su muerte provocó una fuerte conmoción en el ámbito educativo y reavivó la preocupación por los efectos de la violencia en niños y adolescentes.

Mientras la investigación sobre el ataque sigue en curso, UTU resolvió reforzar la asistencia a la comunidad educativa para afrontar las consecuencias de un hecho que impactó profundamente a estudiantes, familias y trabajadores del centro de enseñanza.

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