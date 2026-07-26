Tras el crimen de Thiago Milano, UTU activa plan de contención para la comunidad educativa

Para ello, la Dirección General coordina acciones junto a equipos multidisciplinarios que brindarán espacios de escucha, orientación y contención, con el propósito de atender las consecuencias que este episodio generó en la comunidad educativa.

Las autoridades señalaron que el seguimiento continuará mientras sea necesario, con el fin de favorecer el proceso de acompañamiento de quienes se vieron directamente afectados por la tragedia.

Una muerte que conmociona al sistema educativo

Thiago Milano Puglia cursaba sus estudios en la Escuela Técnica de La Unión. Su muerte provocó una fuerte conmoción en el ámbito educativo y reavivó la preocupación por los efectos de la violencia en niños y adolescentes.

Mientras la investigación sobre el ataque sigue en curso, UTU resolvió reforzar la asistencia a la comunidad educativa para afrontar las consecuencias de un hecho que impactó profundamente a estudiantes, familias y trabajadores del centro de enseñanza.