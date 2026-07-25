Javier García insiste con los allanamientos nocturnos y propone reabrir el diálogo político

En ese sentido, anunció que solicitará al senador Carlos Camy que inicie contactos con el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente para explorar la posibilidad de un nuevo acuerdo político.

"Le voy a pedir a Carlos Camy que converse con todos los partidos, para ver si todos estamos de acuerdo, sin las urgencias del pasado y con el tiempo que tenemos ahora", señaló.

Un debate que vuelve

La propuesta reabre una discusión que divide desde hace años al sistema político uruguayo. La Constitución establece la inviolabilidad del hogar durante la noche, salvo consentimiento de su ocupante, una disposición que históricamente ha sido defendida como una garantía de las libertades individuales.

Sin embargo, desde el Partido Nacional se sostiene que la expansión del narcotráfico y del crimen organizado exige dotar a la Justicia y a la Policía de nuevas herramientas para actuar frente a delitos graves que muchas veces se desarrollan durante la noche.

El planteo de García apunta a encontrar una fórmula que preserve las garantías constitucionales mediante una reglamentación estricta y bajo autorización judicial, con el objetivo de limitar la medida a situaciones excepcionales.

Críticas al gobierno de Orsi

Durante su discurso, el senador también dedicó parte de su intervención a cuestionar la conducción del presidente Yamandú Orsi en materia de seguridad y liderazgo político.

"Ejercer el liderazgo no es optativo o voluntario. El presidente tiene que hacerse cargo de los problemas del país, para eso fue elegido", afirmó.

Según García, desde la oposición perciben que el mandatario evita asumir responsabilidades frente a los principales problemas nacionales, una actitud que, a su juicio, debilita la conducción del gobierno.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que la seguridad pública continúa ocupando un lugar central en el debate político, mientras la oposición busca reinstalar propuestas que considera imprescindibles para enfrentar el avance del crimen organizado y el narcotráfico.

El anuncio realizado en el congreso de Alianza País anticipa que el Partido Nacional intentará volver a colocar los allanamientos nocturnos en la agenda parlamentaria, ahora apostando a una negociación política más amplia que la desarrollada durante el anterior período de gobierno.