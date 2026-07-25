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Sociedad MetSul | frío |

Inumet y MetSul pronostican un fin de semana pasado por nubosidad, vientos y ambiente frío

Las temperaturas se mantendrán acotadas en todo el territorio nacional, con mínimas que rondarán los 6 °C y máximas que no superarán los 20 °C.

Frío en Uruguay según Inumet y Metsul

Frío en Uruguay según Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Las condiciones meteorológicas en el territorio uruguayo continúan bajo la influencia de un patrón de inestabilidad atmosférica. De acuerdo con los reportes actualizados del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y las proyecciones analizadas por el centro privado MetSul Meteorologia, las próximas jornadas estarán caracterizadas por el predominio de cielos nubosos a cubiertos, presencia de neblinas, bancos de niebla matinales y el paulatino afianzamiento de aire frío de origen polar.

Panorama general y temperaturas

Los organismos meteorológicos señalan que el ambiente se mantendrá marcadamente frío, especialmente durante las horas de la noche y la madrugada, con registros térmicos que se ubicarán acordes o ligeramente por debajo de los promedios esperados para la época del año.

  • Zona Sur y Área Metropolitana: Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y 9 °C de mínima, alcanzando máximas estimadas entre los 15 °C y 17 °C. El panorama incluirá cielos nubosos y probables precipitaciones escasas o lluvias débiles aisladas.

  • Franja Norte: Como es habitual, registrará los valores más templados del país, con mínimas estimadas en torno a los 10 °C - 11 °C y máximas que podrán llegar hasta los 20 °C, acompañadas de alta humedad y formación de nieblas en primeras horas del día.

  • Regiones Este y Oeste: Las mínimas descenderán hasta los 6 °C en áreas orientales, propiciando un marcado descenso térmico nocturno y ambiente propicio para la formación de neblinas y bancos de niebla persistentes.

Vientos

Por su parte, MetSul advierte que la interacción de estos sistemas de baja presión y el pasaje de mantos nubosos favorecerán la presencia de vientos moderados predominantes del sector norte, rotando hacia el sur y sureste, con rachas en zonas costeras que podrían alcanzar de forma intermitente los 40 km/h a 50 km/h.

Perspectiva para inicios de semana

Los modelos adelantados por Inumet indican que la estabilidad sufrirá un nuevo cambio hacia el comienzo de la próxima semana (lunes), cuando se prevé un aumento de la nubosidad y la probable formación de tormentas aisladas en diferentes puntos del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y avisos oficiales a través de los canales institucionales.

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