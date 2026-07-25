Inumet y MetSul pronostican un fin de semana pasado por nubosidad, vientos y ambiente frío

Las condiciones meteorológicas en el territorio uruguayo continúan bajo la influencia de un patrón de inestabilidad atmosférica. De acuerdo con los reportes actualizados del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y las proyecciones analizadas por el centro privado MetSul Meteorologia, las próximas jornadas estarán caracterizadas por el predominio de cielos nubosos a cubiertos, presencia de neblinas, bancos de niebla matinales y el paulatino afianzamiento de aire frío de origen polar.