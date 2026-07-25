Conflicto en la construcción se agudiza: más de 200 trabajadores al seguro de paro

"Hoy denunciamos que ya hay cientos de trabajadores que han sido mandados al seguro de paro. Pero no es porque la obra esté terminando o porque no haya trabajo, sino que a nuestro entender es una acción antisindical donde se penaliza con el seguro de paro a los trabajadores que luchan por un convenio colectivo", expresó el Sunca, al respecto.

Gobierno busca resolver el conflicto

Con este telón de fondo, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, afirmó que el Poder Ejecutivo resolvió involucrarse de forma más activa para evitar mayores impactos en el sector, que "mueve una cantidad de industrias importantes" y tiene "uno de los gremios que mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras convoca".

Según explicó, la situación de estancamiento en la negociación "se transformó en una preocupación que nos daba la iniciativa de poder incidir más entre los actores y los empleadores y los trabajadores". Desde el sindicato sostienen que, luego de entre 10 y 11 reuniones, no hubo avances en ninguno de los planteos presentados durante el proceso de intercambio, en el que uno de los principales reclamos de los trabajadores es avanzar con el esquema de reducción de la jornada laboral y pasar de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial; un punto que es firmemente rechazado por la CCU.