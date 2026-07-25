Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

En problemas

Conflicto en la construcción se agudiza: más de 200 trabajadores al seguro de paro

Uno de los principales reclamos es avanzar en la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial; un punto que es firmemente rechazado por la CCU.

Se agudiza el conflicto en la construcción.

Se agudiza el conflicto en la construcción.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El gobierno sigue intentando desactivar el conflicto creciente entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) que llevan casi 120 días de negociaciones estancadas y sin lograr ponerse de acuerdo en un nuevo convenio colectivo, mientras cada vez más trabajadores del sector son enviados al seguro de paro.

Otro sector de gran relevancia para la economía uruguaya encendió luces amarillas en el Poder Ejecutivo: van casi cuatro meses sin avances en la construcción, cuyo convenio colectivo venció el pasado 31 de marzo, y las partes no han podido alcanzar un acuerdo en el marco del Consejo de Salarios. Tras otra reunión el jueves sin resultados y las partes continúan negociando.

En paralelo, varias empresas resolvieron enviar trabajadores al seguro de paro en distintas obras, y el número de afectados ya asciende a unos 200 operarios. El sector privado responsabiliza las distintas medidas de fuerza que impactaron en la continuidad de la actividad, necesaria en algunas etapas de los proyectos. Y otra consecuencia de este escenario de alta conflictividad es que las empresas hormigoneras prácticamente no estén trabajando en Maldonado.

"Hoy denunciamos que ya hay cientos de trabajadores que han sido mandados al seguro de paro. Pero no es porque la obra esté terminando o porque no haya trabajo, sino que a nuestro entender es una acción antisindical donde se penaliza con el seguro de paro a los trabajadores que luchan por un convenio colectivo", expresó el Sunca, al respecto.

Gobierno busca resolver el conflicto

Con este telón de fondo, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, afirmó que el Poder Ejecutivo resolvió involucrarse de forma más activa para evitar mayores impactos en el sector, que "mueve una cantidad de industrias importantes" y tiene "uno de los gremios que mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras convoca".

Según explicó, la situación de estancamiento en la negociación "se transformó en una preocupación que nos daba la iniciativa de poder incidir más entre los actores y los empleadores y los trabajadores". Desde el sindicato sostienen que, luego de entre 10 y 11 reuniones, no hubo avances en ninguno de los planteos presentados durante el proceso de intercambio, en el que uno de los principales reclamos de los trabajadores es avanzar con el esquema de reducción de la jornada laboral y pasar de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial; un punto que es firmemente rechazado por la CCU.

Te puede interesar